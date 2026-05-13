TRENO

Dal prossimo luglio, ITA Airways e Italo lanceranno un nuovo servizio con biglietto unico per treno e aereo. L’accordo punta a semplificare gli spostamenti e a migliorare l’esperienza dei passeggeri grazie a una gestione più rapida delle coincidenze. Il nuovo biglietto unico permetterà di acquistare l’intero itinerario con una sola operazione.

Ecco il biglietto unico per treno e aereo

L’intesa firmata l’11 maggio nella sede romana di ITA Airways segna l’inizio di una collaborazione dedicata alla mobilità integrata. I viaggiatori potranno prenotare, nello stesso momento, la tratta ferroviaria con Italo e il volo ITA Airways. Il servizio sarà disponibile sul sito ufficiale della compagnia aerea e tramite agenzie di viaggio e travel manager collegati al sistema GDS.

Un sistema più semplice e flessibile

Il nuovo biglietto unico offrirà diverse combinazioni di viaggio, così ogni passeggero potrà scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al budget disponibile.

L’obiettivo delle due aziende consiste nel ridurre i tempi di attesa negli scali e limitare i problemi legati a orari e coincidenze. Anche l’assistenza seguirà una gestione centralizzata, con un servizio più rapido e organizzato. Secondo quanto spiegano le aziende, questo accordo rappresenta il primo passo verso nuovi servizi di intermodalità tra treno e aereo. ITA Airways vuole ampliare le connessioni nazionali e internazionali, mentre Italo continua a sviluppare il progetto di mobilità integrata già avviato con autobus e collegamenti marittimi.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Grazie alla partnership con Italo aggiungiamo un ulteriore tassello nella nostra offerta di connessioni e servizi di qualità”, è il commento di Joerg Eberhart. “Questa collaborazione nasce da una visione condivisa sul futuro della mobilità e mira a offrire ai viaggiatori un’esperienza integrata e sostenibile”.

Queste invece le dichiarazioni di Gianbattista La Rocca: “Prosegue il nostro investimento nell’intermodalità. Con ITA Airways saremo in grado di offrire un servizio costruito sulle esigenze dei viaggiatori, grazie a un’esperienza sempre più efficiente, flessibile e sostenibile”.

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