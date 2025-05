Memorandum Italia-Grecia per la cooperazione ferroviaria

Grecia e Italia hanno firmato un Memorandum per rafforzare la cooperazione ferroviaria e infrastrutturale. Questo importante risultato è arrivato a seguito di un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia. Tra gli attori protagonisti in campo, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, insieme al viceministro greco con delega al trasporto ferroviario Konstantinos Kyranakis.

Il contenuto del memorandum

Il Memorandum d’intesa dà il via a una nuova fase di collaborazione tra Italia e Grecia per quanto riguarda il settore ferroviario, infrastrutturale e della mobilità sostenibile. Concretamente, il Memorandum prevede un impegno congiunto volto a potenziare la rete ferroviaria ellenica. Tra i focus, al pari di come già succede in Italia, ci saranno sicurezza e digitalizzazione. Non solo: spazio anche alla collaborazione industriale per nuovi investimenti in materiale rotabile, la formazione e lo sviluppo coordinato delle reti TEN-T nel Mediterraneo e il confronto su temi europei strategici come ETS e capacità ferroviaria. Non verrà trascurata la questione ambientale: occhio anche alla transizione green e all’introduzione di tecnologie a basse emissioni. L’intesa dimostra la volontà concreta di Italia e Grecia di affrontare insieme le sfide comuni della mobilità del futuro, mettendo al centro sicurezza, interoperabilità e sostenibilità.