Il 22 ottobre 2025, presso l’Auditorium della Tecnica di Roma, si è tenuta la nuova edizione del Forum sostenibilità 2025, evento organizzato dal Sole 24 ore ed al quale Italferr ha preso parte.

L’obiettivo del Forum Sostenibilità 2025

All’iniziativa hanno partecipato diverse figure importanti del settore, come opinion leader, top manager e rappresentanti istituzionali. Lo scopo dell’evento era quello di trattare ed affrontare temi come l’integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali.

Ciò non comprende unicamente soluzioni tecnologiche e strumenti finanziari, ma lo sviluppo di una cultura orientata alla creazione di valore condiviso.

Il progetto di Italferr

L’azienda di Gruppo FS h intrapreso un nuovo percorso con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione sostenibile, attraverso investimenti mirati in formazione, ricerca e pratiche operative all’avanguardia, il tutto esposto durante il Forum Sostenibilità 2025.

Laura Martiniello, Presidente di Italferr, è intervenuta sull’argomento, affermando :”Italferr vuole essere protagonista del cambiamento. Contribuendo attivamente alla transizione sostenibile del settore infrastrutturale. Consapevole del proprio ruolo di principale player di ingegneria in Italia, la società è impegnata in molteplici ambiti di innovazione con l’obiettivo di rappresentare un’eccellenza a livello nazionale e internazionale, e di farsi promotrice autorevole di competenze e valori per il sistema Paese“.

La Presidente Martiniello ha poi concluso : “La sostenibilità non è solo un obiettivo. Ma un processo continuo che parte dalla formazione e si concretizza nei progetti e nei cantieri“.

A confermare quanto detto durante il Forum Sostenibilità, Italferr solo nel 2025, ha formato 142 professionisti con oltre 400 ore di corsi su temi strategici. L’azienda, inoltre, partecipa a progetti di ricerca europei e nazionali, collaborando con università e centri di ricerca, oltre ad aver creato linee guida operative per la sostenibilità delle infrastrutture ferroviarie, come il protocollo Envision e strumenti di valutazione territoriale

Il premio impresa sostenibile

Il Forum Sostenibilità si è poi concluso con l’assegnazione del Premio Impresa Sostenibile. Proprio la Presidente Martinello Presidente di Italferr, ha premiato diverse aziende che integrano concretamente la sostenibilità nel loro modello di business.

