Passo avanti nella realizzazione della ferrovia lungo l’Himalaya: abbattuti due diaframmi. La società di ingegneria del Gruppo FS, Italferr,è responsabile del progetto

Italferr è la società di ingegneria del Gruppo FS, ed è spesso impegnata in progetti importanti in giro per il mondo. A riguardo, oggi lo stesso Gruppo FS ha diffuso un comunicato stampa dove si celebra un importante passo avanti per la realizzazione della ferrovia lungo l’Himalaya.

Il progetto alla base consiste nella costruzione di 125 km totali di linea ferroviaria lungo il celeberrimo sistema montuoso dell’Himalaya (India). Chi si sta occupando di organizzare le attività di progettazione e project management consulting della linea ferroviaria Rishikesh-Karnaprayag è proprio Italferr, insieme alla svizzera Lombardi. Oggi, durante un’operazione eseguita per la Rail Vikas Nigam (le ferrovie dell’India), sono stati abbattuti due diaframmi: questo ha rappresentato un importante tassello nell’avanzamento dei lavori per la realizzazione di quest’opera.

I dettagli dell'opera

Italferr si sta dunque distinguendo per la realizzazione di quest’importante opera. La misura dell’impresa è data anche da questi dati: Il nuovo tracciato ferroviario si svilupperà prevalentemente sotto terra, (105 km su 17 gallerie), che si svilupperà in parallelo al fiume Gange. Verranno realizzate anche 13 stazioni. L’intera costruzione della linea è suddivisa in dieci lotti: i numeri 1 e 8 sono assegnati alla joint venture di cui Italferr è capogruppo. Il primo lotto prevede 12 km di linea (una stazione e 11 km di galleria), mentre l’ottavo lotto include due tunnel e due stazioni.

