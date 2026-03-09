TRENO

Il 9 marzo 2026 ITA Airways ed il gruppo Fs di Trenitalia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa

L’obiettivo del Protocollo d’intesa

Il Protocollo d’intesa ha come scopo quello di sviluppare un ecosistema di intermobilità intelligente e sostenibile, sempre più innovativo e basato su mezzi digitali moderni come l’IA. Oltre che a promuovere una mobilità multimodale efficiente, capace di integrare in modo fluido treno, gomma e aereo. Prevista anche la costituzione di un AI Intermodality and Sustainability Lab congiunto, un laboratorio dedicato alla progettazione, sviluppo e sperimentazione di casi d’uso prioritari basati sull’Intelligenza Artificiale

A firmare il protocollo sono stati gli AD di ITA Airways e Trenitalia, Joerg Eberhart e Gianpiero Strisciuglio.

Presenti alla firma il Presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli, l’AD e DG del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo.

Le parole degli AD delle aziende

Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways ha dichiarato:”La firma del Memorandum of Understanding con Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rappresenta un ulteriore passo in un percorso avviato nel 2023 sullo sviluppo del biglietto integrato Air–Rail, prodotto sempre più in crescita, a conferma di quanto i passeggeri apprezzino soluzioni di viaggio sempre più interconnesse. Oggi vogliamo compiere un salto di qualità: grazie all’utilizzo sapiente dell’Intelligenza Artificiale, potremo intervenire in modo strutturale sugli ostacoli operativi dell’esperienza intermodale, semplificando i processi, anticipando le esigenze dei clienti e rendendo gli spostamenti più efficienti e sostenibili.

ITA Airways condivide con il Gruppo Ferrovie dello Stato l’ambizione e la missione di connettere i territori italiani, contribuendo inoltre a collegare l’Italia con il mondo. Per farlo è necessario integrare visione industriale, innovazione tecnologica e alleanze strategiche. Con la firma di questo Memorandum costruiamo un ecosistema di mobilità realmente integrato e orientato al futuro”.

Mentre Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia ha affermato: ““Il Memorandum rafforza un’idea di mobilità che va oltre il singolo mezzo di trasporto e che va incontro a un sistema integrato, digitale e sostenibile al servizio del Paese. La collaborazione con ITA Airways ci permette di unire competenze per rendere l’esperienza di viaggio più semplice, continua ed efficiente, favorendo un’integrazione sempre più fluida tra treno, gomma e aereo. Valorizziamo l’Intelligenza Artificiale e le soluzioni digitali avanzate come leve strategiche per rimuovere gli ostacoli ai progetti di intermodalità, ottimizzare i flussi, gestire in modo predittivo la domanda e contribuire alla riduzione delle emissioni. In Informazione ad uso interno – Internal use information questa direzione, la costituzione dell’AI Intermodality and Sustainability Lab rappresenta un passo concreto per sviluppare e sperimentare insieme casi d’uso prioritari e accelerare la trasformazione del sistema dei trasporti”.

La sinergia tra ITA Airways e Trenitalia

Con questa intesa, ITA Airways e Trenitalia confermano la volontà di collaborare in modo sinergico per accelerare la trasformazione digitale del sistema dei trasporti, offrendo ai passeggeri soluzioni di viaggio sempre più semplici, personalizzate e sostenibili, e contribuendo allo sviluppo di una mobilità integrata a beneficio del Paese.

