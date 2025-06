TRENO

La Camera dell’Economia del Tirolo e la Camera di commercio di Bolzano mirano a ristabilire un collegamento ferroviario transfrontaliero da Vienna a Zurigo passando per la Val Pusteria in Alto Adige, per una mobilità sostenibile e duratura.

Secondo le due Camere, “la riattivazione apporterebbe una nuova spinta alla mobilità sostenibile, maggiore efficienza nei trasporti, nuove opportunità economiche lungo l’asse est-ovest e in particolare potrebbe servire come accesso orientale al Tunnel di Base del Brennero per il traffico merci contribuendo a ridurre il trasporto su gomma“.

Un collegamento storico

Lo storico collegamento ferroviario in questione-Vienna- Zurigo-attivo fin dai tempi dell’Impero asburgico, collegava Vienna a Innsbruck passando per la Val Pusteria ed era una delle principali arterie ferroviarie per il trasporto di persone e merci. Un collegamento che oggi non esiste più..

La Presidente della Camera dell’economia del Tirolo Barbara Thaler ha sottolineato: “È un progetto ambizioso e di ampio respiro, che richiede una visione del processo di attuazione. Ma con determinazione e lungimiranza, possiamo riavvicinare il Sud dell’Austria all’area alpina.” Thaler ha anche sottolineato come ristabilire il collegamento migliorerebbe notevolmente la raggiungibilità dell’Alta Carinzia, del Tirolo Orientale e di Innsbruck, accrescendo al contempo la competitività internazionale delle regioni.

Un nuovo asse europeo strategico attraverso l’Alto Adige

Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano ha fatto sapere che: “Realizzare un collegamento tra Lienz e Fortezza migliorerebbe non solo l’accessibilità delle aree rurali ai grandi corridoi internazionali, ma aprirebbe anche un nuovo e strategico asse europeo attraverso l’Alto Adige, ponendo in primo piano anche l’Austria meridionale”. Ebner ha infine sottolineato come il rafforzamento dei collegamenti tra Sud, Est e Nord Tirolo porti vantaggi concreti per imprese, cittadinanza e turismo, e come rappresenti un passo fondamentale verso una mobilità più sostenibile.

