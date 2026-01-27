TRENO

Il 19 dicembre si è conclusa una procedura pubblica a carattere competitivo che ha portato alla selezione di PSA Intermodal Italy NV e Logtainer Srl quali partner industriali per lo sviluppo del Terminal Intermodale di interporto padova. L’iniziativa rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita e consolidamento dello scalo padovano nel panorama logistico nazionale ed europeo.

Interporto Padova e la nascita di Intermodal Terminal Padova Srl

Interporto Padova ha invitato il raggruppamento individuato a presentarsi ufficialmente e a condividere la propria visione strategica con le istituzioni del territorio. Resta fermo che l’aggiudicazione acquisirà piena efficacia solo dopo l’approvazione formale da parte degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche socie di Interporto Padova, ovvero il Comune di Padova, la Provincia di Padova e la Camera di Commercio di Padova.

Il completamento della procedura porterà alla costituzione della nuova società Intermodal Terminal Padova Srl. In questo assetto, interporto Padova manterrà una quota rilevante e un ruolo strategico, assicurando continuità operativa, presidio istituzionale e indirizzo nello sviluppo futuro dell’infrastruttura.

Il contributo di PSA

PSA è uno dei principali gruppi portuali a livello mondiale e rappresenta un partner di riferimento per gli operatori della catena marittimo-logistica. Il Gruppo gestisce oltre 70 terminal tra porti marittimi, ferroviari e inland, distribuiti in più di 180 località e 45 Paesi, affiancando a queste attività distripark, magazzini e servizi digitali avanzati. L’approccio di PSA è orientato alla creazione di ecosistemi portuali integrati e a soluzioni innovative per una supply chain più efficiente e sostenibile.

Nel contesto italiano, PSA opera attraverso PSA Italy ed è attiva nei porti di Genova e Venezia con i terminal PSA Genova Pra’, PSA SECH e PSA Venice–Vecon. L’azienda impiega oltre 1.000 addetti sul territorio nazionale e movimenta annualmente più di 2 milioni di TEU, pari a circa un quarto del traffico containerizzato italiano di import ed export.

Interporto Padova come hub logistico strategico

Nel corso degli anni interporto Padova si è affermato come primo inland terminal nazionale per il traffico marittimo. Il progetto di sviluppo della nuova società punta su tecnologia, sostenibilità e interscambio multimodale, con l’obiettivo di incentivare l’intermodalità e ridurre il traffico pesante su gomma. Al centro della strategia vi è la valorizzazione di Padova come hub logistico di rilievo, con collegamenti efficienti verso i principali porti italiani, le direttrici ferroviarie nord-sud e i corridoi est-ovest del trasporto europeo.

