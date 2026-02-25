TRENO

L’analisi dell’operato dell’interporto di Nola del 2025 ha evidenziato un aumento del 50%, rispetto al 2024, del numero dei treni movimentati.

Interporto di Nola, i dati del 2025

L’interporto di Nola registra un incremento del 50% sul numero dei treni movimentati all’interno del terminal intermodale rispetto al 2024. Ad oggi l’interporto di Nola tocca i 2000 treni all’anno.

Conseguentemente è cresciuto notevolmente il numero di UTI (unità di trasporto intermodale), i quali segnano nel 2025 un aumento del 52%.

Le previsioni del 2026

Si ipotizza per il 2026 un’ulteriore crescita con oltre 3000 treni all’anno e circa 100.000 UTI movimentati complessivamente nel terminal interportuale. Per quanto riguarda il traffico di merce su gomma, il dato si mantiene stabile anche nel 2025, intorno ai 5 milioni e mezzo di tonnellate.

Le parole di Claudio Ricci e Lucio Punzo

Claudio Ricci, AD dell’interporto campano si è esposto sull’argomento affermando: “Siamo molto fiduciosi riguardo alla crescita del traffico intermodale nei prossimi anni. Il completamento dei lavori di RFI sulla rete nazionalecreerà le condizioni per un forte aumento del traffico. Inoltre, i piani di sviluppo del Nola Business Park, considerando anche il CIS, fanno leva sull’opportunità di uno strumento di promozione territoriale importante come la ZES unica meridionale. La strategia si basa sulla crescita delle attività light industrial, commerciali e produttive. C’è una grande richiesta di spazi immobiliari, collegata anche allo sviluppo dell’e-commerce”.

“La nostra forza è stata la qualità dei servizi e della location, oltre che la funzione retroportuale dell’interporto di Nola” – sottolinea Lucio Punzo, AD di TIN (Terminal Intermodale Nola). “Oltre ai collegamenti intermodali, via strada, con Napoli e Salerno, abbiamo sviluppato numerosi servizi intermodali nazionali grazie alla fiducia degli operatori, a partire da GTS (e dal suo AD Alessio Mucciaccia), che è stato il primo operatore a credere fortemente nelle potenzialità e nella qualità dei servizi che offriamo.

E poi fondamentale è stato il ruolo del comandante Gianluigi Aponte nell’attivare treni MSC su Nola. A questi vanno aggiunti altri operatori, quali CFI, FHP group, Multilog e Stante, che opera con la Polonia. Con il presupposto che si riducano le difficoltà per i treni, causati da continui cantieri sulla rete dovuti ai lavori del Pnrr, il nostro obiettivo per il 2026 è quello di programmare l’offerta di altri servizi e frequenze che ci consentirebbe di superare la soglia dei 3.000 treni/anno, facendo rientrare l’interporto di Nola nella “Top five” degli interporti italiani, per numero di treni “lavorati”. La logistica si sta evolvendo – ed a breve un operatore logistico di peso internazionale come Kuhne Nagel sarà operativo a Nola con magazzini logistici per 15mila e darà una ulteriore spinta all’intermodalità”.

