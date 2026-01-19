TRENO

La domanda di trasporto su ferro verso l’Europa è in costante crescita. Interporto Padova risponde tempestivamente, mettendo a disposizione degli operatori nuove relazioni grazie agli investimenti recenti in infrastrutture e tecnologia.

La nuova relazione intermodale con il Belgio e la Germania

Il primo collegamento attivato è quello gestito da GTS Rail tra Padova Interporto e Zeebrugge. Il servizio nasce per servire un’area strategica del Nord-Est e rafforzare l’asse Italia–Belgio.

La fase iniziale prevede tre circolazioni settimanali, con incremento a cinque nel secondo trimestre 2026. Il primo treno dal Belgio è arrivato il 15 gennaio, mentre la prima partenza da Padova si è svolta domenica 18 gennaio.

Alla rotta belga si aggiunge una nuova relazione verso la Germania. InRail, impresa ferroviaria del Gruppo Autobrennero, ha avviato un collegamento su Duisburg. Il servizio intermodale prevede sei circolazioni settimanali sia in andata sia in ritorno, collegando Padova a uno dei principali poli industriali europei. Sempre in questi giorni, LTE Italia ha attivato una nuova relazione verso Rostock, importante porto tedesco sul Baltico. Anche in questo caso sono previste sei coppie di treni alla settimana

Operatività garantita dalla rete

L’aumento delle circolazioni richieste a RFI ha portato a un’estensione dell’operatività della stazione merci di Interporto Padova. Il gestore della rete assicura ora la piena funzionalità anche la domenica pomeriggio, rafforzando il collegamento di Padova alla rete europea del trasporto intermodale.

