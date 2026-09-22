TRENO

Tra il 22 ed il 25 settembre Berlino ospiterà InnoTrans: una delle fiere più importanti ed influenti riguardanti il mondo trasporti. Gli espositori, che arrivano da tutto il mondo, sono più di 3.100 e presenteranno complessivamente 180 anteprime mondiali.

InnoTrans 2026, le tematiche affrontate

Gli argomenti trattati all’InnoTras sono vari. Quest’anno verrà posta l’attenzione su temi come la guida autonoma, i treni ad idrogeno e l’implementazione dell’IA all’interno del settore ferroviario. Ma non solo, difatti si parlerà anche di una nuova generazione di treni notturni, con cabine private e soluzioni studiate per riportare i viaggiatori sulle lunghe distanze ferroviarie. Altra fantastica sezione della manifestazione è quella dei binari all’aperto. In un area di circa 20mila metri quadrati saranno esposti 113 veicoli provenienti da 17 paesi differenti: spaziando da treni ad alta velocità, fino a locomotive ibride.

La trasformazione digitale

La trasformazione digitale attraversa ormai praticamente tutta la filiera del trasporto pubblico: nel solo segmento Public Transport saranno presenti 414 espositori, il 62% proveniente dall’estero. Accanto ai grandi costruttori, pero’, trovano sempre piu’ spazio aziende specializzate in software, gestione dei dati e servizi digitali.

Il passaggio più impattante è sicuramente quello dell’IA. Difatti vengono utilizzati sistemi basati sull’IA per programmare linee e frequenze, gestire in tempo reale flotte e personale, prevedere problemi sulla rete e rendere piu’ semplice l’esperienza dei passeggeri, dal biglietto digitale alla navigazione nelle stazioni.

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