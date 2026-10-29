TRENO

Sale il numero di morti e feriti

Continua tragicamente a salire il bilancio dei deceduti provocati dall’incidente ferroviario avvenuto ieri in Spagna

Il bilancio dei morti e gli italiani coinvolti

Le autorità spagnole fino ad ora hanno contato 68 decessi e 108 feriti, di cui 17 in condizioni gravi. Inoltre sono iniziate le operazioni di riconoscimento delle salme.

Gli italiani coinvolti, conferma i ministero degli Esteri, sono nove: cinque sono stati recuperati in condizioni stabili, un altro si trova ricoverato all’ospedale di Toledo, mentre gli ultimi tre per il momento risultano dispersi.

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