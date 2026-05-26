TRENO

Nelle Fiandre, a Buggenhout, un minibus scolastico, su cui viaggiavano nove persone, è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il tragico incidente ha causato 4 vittime: 2 adolescenti,l’autista del bus e l’accompagnatore degli studenti.

Le dinamiche dell’incidente

Intorno alle 8:15 di questa mattina, uno scuolabus stava attraversando un passaggio a livello quando è stato travolto da un treno. La dinamica non è ancora chiara, però secondo le prime ricostruzioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell’impatto. I giovani a bordo del mezzo frequentavano la Richtpunt Campus Buggenhout, un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.

Le dichiarazioni riguardo la tragedia

Tramite la piattaforma X, Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, ha commentato la vicenda:” Sono rimasta profondamente colpita nell’apprendere del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi l’Europa è in lutto con il Belgio”.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha scritto: “Il dolore e la sofferenza sono immensi oggi. È insopportabile immaginare il dolore che la tragica collisione tra un treno e un autobus scolastico a Buggenhout ha portato, in quella che avrebbe dovuto essere una mattina qualunque. Oggi, l’Europa si stringe unita nel lutto con le famiglie delle vittime e con tutti coloro che sono stati feriti e colpiti da questa terribile giornata. L’Europa piange con voi”.

Mentre Geert Hermans, Sindaco della cittadina di Buggenhout ha affermato:”Siamo stati colpiti da un incidente gravissimo. Il bilancio è particolarmente pesante. Abbiamo voluto informare prima tutti i familiari e i parenti delle vittime e dei superstiti prima di questa conferenza stampa. Siamo sotto shock, profondamente colpiti da quanto accaduto oggi a Buggenhout”

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