TRENO

Il 18 gennaio 2026 in Spagna, più precisamente nei pressi di Adamuz vicino Cordoba, due treni della linea Av Madrid-Andalusia si sono scontrati e sono deragliati, l’incidente ha coinvolto più di 500 persone.

La causa dell’incidente

Nell’incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva.

Ma cosa è successo? Le prime ricostruzioni escludono totalmente la possibilità di errore umano. Difatti durante la giornata di oggi intorno alle 17:00 gli esperti hanno evidenziato dei difetti nella rotaia. Infatti i tecnici presenti sul posto, hanno individuato una certa usura nella giunzione tra le sezioni della rotaia, nota come piastra di giunzione. Ciò dimostra che il guasto era presente da tempo. Gli investigatori hanno scoperto che il giunto difettoso creava uno spazio tra le sezioni della rotaia che si allargava man mano che i treni continuavano a viaggiare sui binari. Questa è stata la causa dell’incidente.

Il bilancio di vittime e feriti

La collisione ha coinvolto centinaia di persone. Sulla questione vittime e ferite è recentemente intervenuta Rosa Reina, portavoce della guardia civil spagnola. Quest’ultima ha dichiarato: ” Al momento i dati che abbiamo sono di 39 morti e 139 feriti di varia entità, di cui 5 molto gravi”. Questo bilancio però sfortunatamente sembra destinato ad aumentare.

La Spagna per commemorare le vittime dell’incidente ha indotto 3 giorni di lutto nazionale.

