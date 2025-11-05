Il mio treno, Trenord su WhatsApp: info e stato treno in tempo reale
Un nuovo servizio di Trenord che permette ai viaggiatori di rimanere sempre aggiornati tramite whatsapp
Il 4 novembre 2025, Trenord, con il suo nuovo servizio “il mio treno”, diventa il primo operatore ferroviario italiano a fornire ai passeggeri informazioni in tempo reale sul viaggio in treno tramite l’app di messaggistica più usata nel mondo.
Cos’è il “il mio treno” e come funziona
Trenord ha introdotto un nuovo strumento che aiuta i passeggeri a rimanere aggiornati sullo stato del treno con tutte le informazioni in tempo reale. Tramite l’applicazione Whatsapp i viaggiatori riceveranno aggiornamenti sulle corse di proprio interesse prima, durante e dopo il viaggio. L’azienda ferroviaria lombarda è la prima in Italia a lanciare questo servizio sull’app di messaggistica più diffusa in Italia e nel mondo.
Come accedere al servizio
Ci sono due modi per accedere ad ” il mio treno”. Il servizio infatti è annunciato da una campagna di comunicazione online e offline la quale riporta un QR Code o un link. Il secondo modo per entrare è tramite questo link: //www.trenord.it/whatsapp/.
Una volta aver dato il consenso all’utilizzo dei propri dati, il viaggiatore può cercare una corsa a piacimento. Per farlo deve inserire il numero del treno, indicandone la stazione e l’orario, oppure individuandolo tramite geolocalizzazione. In pochi secondi, la chat restituisce le informazioni sulla corsa.
Mentre durante il viaggio i passeggeri possono ricevere via chat aggiornamenti sul proprio viaggio : orari di transito alle fermate e binari programmati, orario previsto per l’arrivo a destinazione.
Il servizio è nato da poco, per questo nei prossimi mesi verrà aggiornato con l’aggiunta di diverse funzioni, come per esempio il supporto multilingua, per rispondere alle esigenze di una platea di viaggiatori sempre più ampia e internazionale.
Gli altri canali di Trenord
Trenord ha realizzato iniziative simili in passato. Infatti è stato il primo operatore ferroviario regionale italiano ad attivare dall’estate 2025 un account ufficiale su WeChat, il social network più diffuso in Cina, con l’obiettivo di invitare alla scoperta del treno i viaggiatori cinesi.
L’obiettivo di questi progetti è di rendere la mobilita sempre più digitale e accessibile.
Leggi anche: Trenord, vinto il Tourist friendly award grazie al progetto Gite in treno