Cos’è il “il mio treno” e come funziona

Trenord ha introdotto un nuovo strumento che aiuta i passeggeri a rimanere aggiornati sullo stato del treno con tutte le informazioni in tempo reale. Tramite l’applicazione Whatsapp i viaggiatori riceveranno aggiornamenti sulle corse di proprio interesse prima, durante e dopo il viaggio. L’azienda ferroviaria lombarda è la prima in Italia a lanciare questo servizio sull’app di messaggistica più diffusa in Italia e nel mondo.