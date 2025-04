TRENO

Intercity guasto sulla Pescara-Bari: pomeriggio di ritardi e cancellazioni, circolazione in tilt per due ore e mezzo

Poco a nord di Bari, tra Trani e Bisceglie, intorno alle 17 di oggi pomeriggio un Intercity ha avuto un guasto che ha causato forti rallentamenti sulla Pescara-Bari. Il treno in questione, che faceva la tratta Milano-Lecce, ha riscontrato un problema tecnico ed è stato costretto a interrompere la corsa. I tecnici sono intervenuti prontamente, ma per risolvere l’inconveniente ci sono volute più di due ore. Per tutto questo tempo, la circolazione si è dovuta limitare a un solo binario, dove si sono alternati i vari treni, tutti con pesanti ritardi (e cancellazioni).

La furia dei passeggeri

Come è purtroppo consuetudine in questi casi, i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardo dietro all’Intercity rotto hanno sfogato la propria rabbia. Disappunto che è stato espresso sui social, sia per le soppressioni che per i ritardi che i treni, anche Alta Velocità, hanno subìto. Solo in serata la circolazione sulla linea è tornata alla normalità.

