TRENO

GTS, operatore interzonale pugliese della famiglia Muciaccia, oggi, 12 dicembre, ha annunciato aumenti sulle tratte ferroviarie Bari-Verona e Piacenza-Nola.

Gli effetti dell’operazione e l’obiettivo di GTS

Grazie a questa nuova iniziativa movimenterà, su queste due relazioni ferroviarie, oltre 1 milione di tonnellate di merce. Difatti entro l’inizio del 2026 le circolazioni sul Bari-Verona a/r passeranno da 3 a 6 a settimana, spostando in totale 360 container a settimana. L’obiettivo è quello di diminuire il traffico di tir sulle autostrade contribuendo in modo incisivo alla sostenibilità dei trasporti.

I percorsi dei treni

I treni partiranno dal Terminal intermodale Bari Ferruccio per arrivare a Verona al Terminal Italia – Quadrante Europa e da lì proseguiranno, attraverso il Brennero, fino in Germania e nei Paesi dell’Est Europa. In questo modo sarà possibile eliminare dalle strade della dorsale Adriatica oltre 18mila tir all’anno.

Il Piacenza-Nola diventa invece giornaliero con partenze anche la domenica. I container da/per la Campania arriveranno a 420 alla settimana, per un totale di oltre 21 mila spedizioni all’anno e oltre 400 camion in meno sull’autostrada Milano Roma ogni settimana. Successivamente da Piacenza le merci proseguiranno per il Belgio, Regno Unito, Irlanda e Polonia.

Leggi anche: Al via i treni merci refrigeranti tra Gioia Tauro e Verona