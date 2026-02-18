TRENO

Il gruppo Hupac nomina Bitta Weber,attuale vicepresidente di UPS Healthcare, come nuova CEO dell’azienda.

Britta Weber, la prima donna alla guida dell’azienda

Nei quasi 60 anni di storia dell’azienda, Britta Weber è il quarto CEO del Gruppo Hupac e allo stesso tempo, la prima donna alla guida dell’azienda.

La nuova CEO di gruppo Hupac è un’esperta internazionale del settore con grande competenza ed esperienza nell’ambito logistico, nella gestione della catena di fornitura e nello sviluppo organizzativo. La top manager ha già vissuto e lavorato con successo in tutti i principali mercati del Gruppo Hupac.

Con questa nomina comincia la nuova fase strategica dell’azienda. L’attenzione si concentra sull’ulteriore sviluppo strategico del trasporto combinato, sull’ampliamento delle soluzioni di trasporto sostenibili e sul rafforzamento della posizione di mercato di Hupac come fornitore leader nel trasporto intermodale terrestre in Europa.

Le testimonianze a seguito dell’elezione

Recentemente membri attivi del Gruppo, tra cui Bitta Weber stessa, si sono esposti sulla nomina. Ad esempio Hans-Jörg Bertschi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hupac, è intervenuto affermando: ” Sono molto lieto di dare il benvenuto a Britta Weber nel suo nuovo ruolo. Vanta oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore della logistica: unisce una chiara visione strategica a spiccate doti di leadership e una profonda comprensione delle esigenze dei nostri clienti”.

Mentre la nuova CEO ha aggiunto:” È un grande onore per me entrare a far parte del Gruppo Hupac. Hupac è molto più di un’azienda di successo, persegue infatti una chiara missione sociale: una logistica sostenibile e il trasferimento sistematico del traffico su rotaia. Sono particolarmente lieta di poter collaborare con il forte team dirigenziale, che stimo molto per i risultati raggiunti. Con grande motivazione ed entusiasmo, daremo insieme forma con successo alla prossima fase di sviluppo del Gruppo”.

Durante la fase di transizione, la direzione operativa sarà assicurata dai due vice del CEO, Benedetta Masciari e Alessandro Valenti. Nonché da Bernhard Kunz, Delegato del Consiglio di Amministrazione.

