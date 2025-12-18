TRENO

In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, che si terranno a Cortina, Gruppo FS potenzia la propria offerta con l’arrivo del Frecciarossa a Milano Malpensa e un rafforzamento complessivo dei collegamenti ferroviari e intermodali.

Gruppo FS ha programmato servizi straordinari verso le principali aree interessate dalle competizioni. Hanno apportato potenziamento dei servizi di Alta Velocità e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate “treno+bus”. Sarà ulteriormente intensificato il trasporto su gomma per rispondere alle esigenze sia degli spettatori sia degli atleti, garantendo spostamenti più agevoli e capillari sul territorio.

I collegamenti Frecciarossa e Freccia link in occasione dell’olimpiadi invernali

Frecciarossa, nei weekend dal 7 febbraio al 15 marzo 2026, raggiungerà Malpensa Aeroporto con collegamenti diretti da Milano a Venezia/Udine. Il treno con partenza da Malpensa Aeroporto T2 alle 11:37 arriverà a Venezia Santa Lucia alle ore 15.12, con fermate a Malpensa Aeroporto T1, Milano Centrale, Brescia, Desenzano, Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova e Venezia Mestre. Il Frecciarossa in partenza da Udine alle ore 6.15 arriverà a Malpensa Aeroporto T2 alle ore 11.22, con fermate a Pordenone, Conegliano, Treviso Centrale, Venezia Mestre, Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Desenzano, Brescia, Milano Centrale e Malpensa Aeroporto T1. Mentre i servizi intermodali FrecciaLink “treno+bus” garantiranno collegamenti giornalieri con Cortina d’Ampezzo e il Cadore, Tesero e Predazzo. Tutto ciò dal 31 gennaio al 16 marzo, dunque oltre la conclusione dell’olimpiadi invernali.

Il potenziamento dei treni regionali

Sarà aumentata l’intensità di traffico anche dei treni regionali in vita delle olimpiadi invernali. Difatti sulla linea Venezia–Belluno il servizio sarà garantito tutti i giorni, per un totale di 39 corse al giorno; mentre sulla Padova-Belluno 40. Inoltre grazie alla collaborazione con Dolomitibus, sarà disponibile il “Cortina 2026 Link” che consentirà di raggiungere Cortina con un biglietto combinato “treno+bus”, partendo dalla stazione Ponte nelle Alpi.

Il programma di Busitalia ed il programma degli atleti

Busitalia ha attivato un piano che prevede collegamenti giornalieri verso Cortina d’Ampezzo e Livigno dalle stazioni AV di Padova e Milano, con comode connessioni anche dagli aeroporti di Orio al Serio e Venezia Marco Polo.

Previsto il Padova–Cortina Link che collega Padova a Ponte nelle Alpi, Longarone, Tai di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, offrendo un servizio diretto e continuo verso le Dolomiti.

Il nuovo collegamento Milano–Livigno rappresenta l’unico diretto tra Milano Centrale e le principali località sciistiche dove verranno svolte le olimpiadi invernali. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con partenza da Milano alle 9:45 e rientro da Livigno alle 15:00. Nel fine settimana le partenze sono previste alle 10:15 da Milano e alle 15:30 da Livigno.