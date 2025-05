TRENO

Ponte del 2 giugno: sono sette milioni le persone che hanno scelto il treno per viaggiare durante i prossimi giorni di vacanza.

Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno tra le mete più scelte

Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia e Busitalia, garantisce un’offerta variegata. A trainare le prenotazioni dal 30 maggio al 3 giugno, per i treni a media e lunga percorrenza, sono le città d’arte, le destinazioni balneari, in particolare Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno.

Gli spostamenti con i treni regionali FS

Chi si sposta con Regionale, invece, sceglie i borghi e il mare della Toscana; la riviera ligure, sia quella ponente sia quella levante con le Cinque Terre; l’Umbria, in particolare Assisi; Veneto; Sicilia, soprattutto Palermo, Cefalù e tutta la costa est dell’isola.

Le offerte dell’Alta Velocità per il ponte del 2 giugno

L’attuale offerta dell’Alta Velocità di Trenitalia prevede quotidianamente più di 270 collegamenti e 8 corse FrecciaLink per oltre 130 destinazioni raggiunte in tutta Italia. Il Frecciarossa offre collegamenti giornalieri tra Milano e Roma, di cui 9 con tempi di percorrenza inferiori alle 3 ore, e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli.

Inoltre, grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione aumentano i posti offerti nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta. Solo il 2 giugno, sono previste nuove partenze straordinarie per 2 Frecciarossa che viaggiano tra Milano, Roma e Napoli. È possibile raggiungere anche la Francia grazie ai collegamenti giornalieri tra Milano e Parigi. Lungo la costa Adriatica, saranno attivati due collegamenti in più tra Milano e Pescara (e viceversa) e due collegamenti tra Bolzano e Pescara (e viceversa).

Tornano anche i Frecciarossa notturni tra Milano e la Puglia (e viceversa) e tra Milano e la Calabria (e viceversa), per poter viaggiare di notte e raggiungere già al mattino presto la destinazione scelta. Inoltre, verranno prolungati due Frecciarossa Milano-Napoli (e viceversa) fino a Reggio Calabria, per raggiungere il sud Italia con il comfort e la qualità Frecciarossa.

Il servizio intermodale FrecciaLink, treno+bus

Con FrecciaLink – il servizio intermodale treno+bus – si possono raggiungere Perugia, Assisi, Matera e Pompei, alcune tra le più belle città d’arte d’Italia, ma anche la località costiera di Sorrento.

