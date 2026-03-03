TRENO

Il 3 marzo 2026, il Gruppo FS ha partecipato al Premio Film Impresa presentando il documentario “Andata e Ritorno”. Realizzato da Gruppo Creativo, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa.

Andata e Ritorno, il documentario del Gruppo FS

“Andata e Ritorno” è nato dall’idea di raccogliere le esperienze di chi viaggia e porre al centro il viaggio in treno come metafora di connessione, opportunità e relazione tra persone, territori e aspirazioni individuali, dove le linee ferroviarie non sono solo infrastrutture ma luoghi di incontri.

Attraverso la partecipazione al Premio Film Impresa, il Gruppo FS rafforza il proprio ruolo di punto di riferimento per la mobilità in Italia, confermandosi protagonista nella trasformazione ecologica e digitale del settore dei trasporti. L’azienda prosegue così il suo percorso verso un sistema di mobilità sempre più sostenibile, accessibile e integrato, capace di rispondere alle esigenze del Paese.

L’iniziativa rappresenta inoltre un’importante opportunità di dialogo con il mondo imprenditoriale e creativo italiano, favorendo la condivisione di una visione d’impresa proiettata al futuro e orientata alla creazione di valore sociale, culturale ed economico.

Per il Gruppo FS si tratta di un’ulteriore testimonianza dell’attenzione dedicata alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e comunicativo, promuovendo l’idea di mobilità come leva strategica di crescita, inclusione e sviluppo sostenibile per le comunità e per l’intero Paese, anche attraverso la realizzazione di un documentario

