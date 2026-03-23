TRENO

La rete 5G diventa protagonista nel processo di innovazione ferroviaria. Il Gruppo FS Italiane ha avviato una fase di sperimentazione lungo la linea ad Alta Velocità tra Torino e Milano, con l’obiettivo di migliorare servizi e infrastrutture. Il progetto rappresenta un passo concreto verso una connettività più avanzata e stabile.

Rete 5G: sperimentazione sulla tratta Torino–Greggio

La sperimentazione della rete 5G interessa circa 60 chilometri tra Torino e Greggio. Dopo il completamento dell’infrastruttura a inizio ottobre, sono partiti i test in condizioni reali. L’obiettivo è verificare la qualità della connessione anche ad alta velocità e in galleria.

Questa fase serve anche a definire possibili sviluppi futuri e a comprendere quale architettura tecnologica adottare su scala più ampia

Impatto della rete su servizi e innovazione

La rete 5G potrà migliorare l’esperienza dei passeggeri, soprattutto per quanto riguarda il Wi-Fi a bordo. La sperimentazione analizza la stabilità della connessione in situazioni complesse.

Il progetto utilizza infrastrutture già esistenti, integrate con nuovi impianti dedicati. I dati raccolti saranno fondamentali per orientare le prossime scelte del Gruppo FS. L’iniziativa rientra nel Piano Strategico 2025–2029, che punta su tecnologie sempre più efficienti e affidabili.

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