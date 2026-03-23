Gruppo FS: parte la sperimentazione della rete 5G sulla linea AV Torino-Milano
Sperimentazione 5 g sulle linee ferrovierie
La rete 5G diventa protagonista nel processo di innovazione ferroviaria. Il Gruppo FS Italiane ha avviato una fase di sperimentazione lungo la linea ad Alta Velocità tra Torino e Milano, con l’obiettivo di migliorare servizi e infrastrutture. Il progetto rappresenta un passo concreto verso una connettività più avanzata e stabile.
Rete 5G: sperimentazione sulla tratta Torino–Greggio
La sperimentazione della rete 5G interessa circa 60 chilometri tra Torino e Greggio. Dopo il completamento dell’infrastruttura a inizio ottobre, sono partiti i test in condizioni reali. L’obiettivo è verificare la qualità della connessione anche ad alta velocità e in galleria.
Questa fase serve anche a definire possibili sviluppi futuri e a comprendere quale architettura tecnologica adottare su scala più ampia
Impatto della rete su servizi e innovazione
La rete 5G potrà migliorare l’esperienza dei passeggeri, soprattutto per quanto riguarda il Wi-Fi a bordo. La sperimentazione analizza la stabilità della connessione in situazioni complesse.
Il progetto utilizza infrastrutture già esistenti, integrate con nuovi impianti dedicati. I dati raccolti saranno fondamentali per orientare le prossime scelte del Gruppo FS. L’iniziativa rientra nel Piano Strategico 2025–2029, che punta su tecnologie sempre più efficienti e affidabili.
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