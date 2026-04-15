TRENO

Il Gruppo FS ha chiuso il 2025 con 1,712 miliardi di euro impiegati per investimenti tecnici per il trasporto dei passeggeri.

Come sono stati investiti gli 1,7 miliardi di euro dal Gruppo FS

La quota principale, 1,610 miliardi (94%), è attribuita a Trenitalia: il 56% per l’acquisto di nuovi treni, il 2% per riqualificazione del materiale in esercizio, il 13% per l’adeguamento tecnologico di mezzi e sistemi informativi e per gli impianti di manutenzione, il 29% per la manutenzione ciclica.

Più specificatamente, gli investimenti di Trenitalia, prevedono: 413 milioni per l’Alta Velocità (circa 250 mln per la manutenzione), con la consegna di 4 treni ETR1000 e interventi di rinnovo legati anche al rebranding della flotta ETR 600 e all’adeguamento dei Frecciarossa per i futuri collegamenti tra Italia, Germania e Austria, oltre agli interventi sugli impianti.

Per quanto riguarda Intercity, FS ha investito 100 milioni, di cui 80 per la manutenzione. Per quanto riguarda i treni regionale invece sono stati investiti 979 milioni (circa 133 mlm per la manutenzione). Inoltre nel rinnovo della flotta risultano consegnati 32 treni Pop (175 milioni), 53 treni Rock (517 milioni) e 18 treni Blues (86 milioni).

Non solo treni e ferrovie

Gli investimenti riguardano anche Busitalia, con 88 milioni di euro impiegati. Difatti nel corso dell’anno sono stati consegnati: 72 bus in Veneto; 111 bus per i servizi svolti da Busitalia Rail Service; 20 bus in usufrutto oneroso; 20 bus n Campania; 9 bus In Umbria.

Infine l’impronta del Gruppo FS si trova anche nel trasporto marittimo, dove l’azienda svolge un ruolo fondamentale nell‘assicurare la continuità territoriale dei servizi ferroviari. Un esempio sono i collegamenti marittimi con la Sicilia e servizi di trasporto interno sul lago Trasimeno. Nel 2025 la domanda soddisfatta è pari a circa 17,2 milioni di viaggiatori-km (17,8 nel 2024), con un’offerta di 446,5 mila navi-km (493,6 nel 2024).

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