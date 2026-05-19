TRENO

Arrivano i nuovi ” itinerari d’autore” di FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS.

Cosa sono gli itinerari d’autore

Il nuovo progetto di FS presenta 3 proposte di viaggio che raccontano l’Italia attraverso il ritmo lento della scoperta. L’idea punta a valorizzare la bellezza del paesaggio e dei territori a partire dalle Alpi al Mediterraneo fino alle colline piemontesi Patrimonio UNESCO. Un mondo da scoprire pensato per chi desidera vivere un modo diverso di viaggiare, dove il percorso diventa parte centrale della destinazione.

Il tutto avverrà non su treni normali, bensì su treni storici. Quest’ultimi dopo ‘estate della scorsa estate tornano a percorrere la celebre Ferrovia delle Meraviglie. Un itinerario panoramico che collega il Piemonte alla costa Ligure attraversando la Val Roya e il Parco del Mercosur a bordo delle favolose carrozze Centoporte degli anni ‘20. Un viaggio nel tempo accompagnato da esperienze enogastronomiche in treno con degustazioni di vini italiani e francesi che raccontano i territori attraversati.

Quando partiranno

La partenza è prevista per tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, ad eccezione del 25 luglio, 8 e 22 agosto con circolazioni programmate il sabato, da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

Inoltre, ad arricchire l’offerta di treni storici in Piemonte, due itinerari dedicati alla valorizzazione della tradizione vitivinicola nei territori UNESCO delle Langhe. Tutte le domeniche, dall’11 ottobre al 27 dicembre, sarà possibile vivere l’emozione del viaggio a bordo delle celebri carrozze Gran Confort con partenza da Milano e arrivo ad Alba e la sua celebre Fiera del Tartufo. I viaggiatori potranno salire a bordo di vetture che hanno rappresentato il bel viaggiare italiano e i grandi collegamenti internazionali degli anni ‘70, con ampie sedute in velluto blu e un’atmosfera “ovattata”, vivendo un’esperienza indimenticabile. Non mancherà un servizio catering dedicato alla territorialità e alla valorizzazione del patrimonio culinario del territorio.

Tutte le domeniche comprese tra il 1° ed il 29 novembre si potrà viaggiare tra Torino eCanelli, sulla Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato, a bordo delle carrozze Centoporte per un’esperienza d’altri tempi che – nel suo viaggio inaugurale – avrà come protagonista una locomotiva a vapore.

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