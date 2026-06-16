TRENO

Continuano i lavori sulla linea ferroviaria AV/AC Brescia est – Verona, asse strategico per il completamento della rete AV nazionale e parte integrante del Corridoio Mediterraneo TEN-T.

Linea AV/AC Brescia est – Verona, iniziate le corse di prova

A seguito del completamento delle opere civili, della posa dell’armamento ferroviario e dell’installazione degli apparati tecnologici, il Gruppo FS ha avviato le corse prova dei treni lungo l’intera tratta, un passaggio essenziale per la verifica della linea e determinante nel percorso autorizzativo che porterà al collaudo tecnico dell’infrastruttura e alla successiva fase di entrata in servizio prevista nel primo trimestre del 2027.

Antonio Donnarumma, AD di Gruppo FS, ha affermato:” Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo e potenziamento del sistema ferroviario italiano. Stiamo lavorando per ampliare in modo significativo l’accessibilità al sistema Alta Velocità, portando l’estensione della rete dagli attuali 1.100 a oltre 2.000 chilometri. Con il completamento di questo asse strategico rafforziamo la connessione tra i principali corridoi europei e proseguiamo nel disegno di un’infrastruttura sempre più integrata, capace di sostenere una crescita attesa della domanda, con un incremento fino al 30% dei passeggeri che potranno accedere ai servizi AV. Si tratta di un investimento nel futuro della mobilità del Paese, che significa più collegamenti, maggiore capacità e una rete più efficiente al servizio di territori, imprese e cittadini”.

La nuova tratta Brescia Est-Verona, lunga circa 48 chilometri e in gran parte affiancata all’autostrada A4 Milano-Venezia e alla linea ferroviaria convenzionale, attraversa Lombardia e Veneto e interessa complessivamente 11 comuni.

La Brescia-Verona del valore di circa 3,2 miliardi di euro, finanziata anche con fondi PNRR, registra un avanzamento complessivo superiore al 90% e ha coinvolto negli anni oltre 6.000 persone tra tecnici e maestranze e più di 800 imprese.

Leggi anche FS, nuova linea Palermo-Catania-Messina. Proseguono i lavori