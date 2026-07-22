TRENO

Il Gruppo FS, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza del personale, ha introdotto più di 1.000 bodycam.

Bodycam, il nuovo strumenti per il personale FS

Difatti dal 1 Luglio 2026 il Gruppo ha completato l’estensione della dotazione a tutti gli operatori di FS Security. Contribuendo a un sistema ferroviario sempre più sicuro, resiliente ed efficiente, a beneficio dei viaggiatori, del personale e delle comunità, in collaborazione con le istituzioni e le Forze dell’ordine.

Il funzionamento ed i dettagli di questi dispositivi di sicurezza sono stati presentati oggi nella Sala Esquilino della Stazione di Roma Termini. All’evento erano presenti: il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli, l’Amministratore Delegato di FS Security Pietro Foroni, e l’Amministratore Delegato di FS Technology Erminio Marco Iacomussi.

Al momento 1.028 operatori di FS Security indossano le bodycam, l’obiettivo però sarebbe quello di integrarne almeno 1.100 entro la fine del 2026, in linea con il piano di assunzioni della società, e raggiungerà circa 1.300 risorse entro il 2028.

Il progetto iniziale

L’introduzione delle bodycam per l’intero personale operativo costituisce il passo successivo di un percorso sperimentale iniziato nel 2025 realizzato in quattro regioni – Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia – che ha consentito di testare sul campo l’efficacia dei dispositivi, ponendo le basi per l’estensione progressiva a tutto il personale. Gli esiti della fase di sperimentazione hanno confermato il valore strategico di tali strumenti per il contrasto agli episodi di aggressione, in un’ottica di prevenzione, deterrenza e maggiore sicurezza nei contesti operativi più esposti.

Le bodycam sono integrate con la Security Control Room, sviluppata da FS Technology per la gestione dei flussi video live e registrati. In caso di attivazione del dispositivo di allarme, il sistema consente di rilevare in tempo reale la posizione dell’operatore e di inviare automaticamente una segnalazione alla sala operativa. In questo modo, il personale della Control Room può acquisire informazioni immediate sull’intervento in corso, geolocalizzare l’operatore e accedere contemporaneamente alle immagini e all’audio trasmessi dal dispositivo.

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