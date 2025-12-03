TRENO

Durante l’evento del 2 dicembre “Infrastruttura Ventisei – L’ultimo miglio del PNRR”, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma, è intervenuto Antonio Donnaruma, AD del Gruppo FS, annunciando :” Nei prossimi cinque anni la rete Alta Velocità crescerà del 50% grazie anche alla spinta del PNRR”.

Alta velocità in Italia, un settore in crescita

Proprio negli scorsi giorni il Gruppo FS aveva annunciato l’arrivo in Italia del treno francese Sncf, che diventerà la terza linea ad alta velocità in Italia.

Donnarumma ha successivamente aggiunto durante l’evento:” Non capita sempre di poter gestire una delle più importanti porzioni del PNRR e se questa può essere considerata un’opportunità, è allo stesso modo anche un percorso complesso. Se si potesse andare indietro nel tempo di soli dieci anni vedremo come a oggi ci sia un aumento di attività infrastrutturale pari al 40%. Un dato non trascurabile anche perché la miglioria dell’infrastruttura avviene mentre tutto funziona e milioni di viaggiatori quotidianamente vengono trasportati per il Paese” . Difatti saranno 115 i miliardi di euro che saranno investiti nei prossimi dieci anni, di cui 37 per migliorare e raddoppiare la rete alta velocità.

Gli obiettivi del PNRR e le sfide infrastrutturali di Gruppo FS

L‘AD di Gruppo FS ha poi continuato dicendo:” Il Gruppo FS è soggetto attuatore e realizzatore di fondi PNRR per circa 25 miliardi di euro: oltre 11% delle risorse totali PNRR attribuite all’Italia. Di questi 13,7 miliardi di euro sono per l’infrastruttura ferroviaria alta velocità (circa il 55%) e circa 30% al Sud”. Obiettivi complicati dato che lungo la realizzazione delle opere non mancano criticità come mancanza di acqua o rischi di natura geologica. Questa spiacevole situazione ha inoltre generato un incremento dei costi dei materiali e un allungamento dei tempi di approvvigionamento.

Donnarumma ha infine concluso:” Siamo affaticati, ma soddisfatti e siamo convinti di raggiungere gli obiettivi. Il futuro che ci attende sarà quello che si gusterà tutto questo lavoro. Dal Terzo Valico, al nodo di Genova, passando per la Palermo-Catania-Messina, tutta l’Italia ne potrà beneficiarie. Napoli e Bari, per esempio, si avvicineranno ancora di più grazie all’Alta Velocità. Saranno raggiungibili in sole due ore, il che vuol dire sviluppo delle relazioni economiche, sociali e l’aumento della godibilità turistica del territorio”.

