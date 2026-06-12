Treni: 2,1 milioni di passeggeri hanno scelto Trenitalia per le proprie gite scolastiche nell’anno 2025-2026
Nell’anno scolastico 2025-2026 i passeggeri che hanno scelto Trenitalia per le gite scolstiche sono aumentati del 12%
Nell’anno scolastico 2025-2026 circa 2,1 milioni di persone hanno deciso di utilizzare i treni di Trenitalia. Circa il 12% in più rispetto all’anno precedente.
Anno scolastico 2025-2026, circa 150 mila viaggi in più su Trenitalia rispetto all’anno precedente
Il trend, secondo le rilevazioni di Trenitalia, è in crescita. Nell’anno scolastico in corso, infatti, le prenotazioni sono aumentate del 12% rispetto a quelle dell’anno precedente, con 150mila viaggi in più.
Il risultato è grazie anche alle iniziative promosse da Trenitalia a supporto della scuola. La società del Gruppo FS nel corso dell’anno ha proposto diverse iniziative per favorire la conoscenza e l’utilizzo del treno per i viaggi d’istruzione, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.
Le città d’arte e i luoghi culturali si confermano le destinazioni preferite da docenti e studenti. Città come Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Napoli e Palermo sono state le mete più scelte nell’anno scolastico in corso. Tra le destinazioni più raggiunte si aggiungono anche il Veneto (Venezia, Verona, Padova), la Campania (Napoli, Caserta e Pompei), l’Emilia-Romagna (Ravenna, Modena, Rimini, Parma) e la Toscana (Lucca e Prato).
Tra le iniziative di Trenitalia dedicate al mondo della scuola c’è il concorso “Consapevolmente in viaggio: un’Agenda nello zaino”, sviluppato in collaborazione con ASviS per approfondire il tema della mobilità sostenibile, che ha visto coinvolte cento classi delle scuole primarie e secondarie di I grado, per un totale di circa 2.400 studenti. Il concorso si inserisce nel più ampio progetto “School Program” di Trenitalia, che ha permesso alla società del Gruppo FS di incontrare oltre 2.500 insegnanti per presentare loro le offerte dedicate al mondo della scuola e coinvolgere oltre 5.200 studenti, di ogni ordine e grado, in laboratori didattici e incontri di orientamento.
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