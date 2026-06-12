Nell’anno scolastico 2025-2026 circa 2,1 milioni di persone hanno deciso di utilizzare i treni di Trenitalia. Circa il 12% in più rispetto all’anno precedente.

Il trend, secondo le rilevazioni di Trenitalia, è in crescita. Nell’anno scolastico in corso, infatti, le prenotazioni sono aumentate del 12% rispetto a quelle dell’anno precedente, con 150mila viaggi in più.

Il risultato è grazie anche alle iniziative promosse da Trenitalia a supporto della scuola. La società del Gruppo FS nel corso dell’anno ha proposto diverse iniziative per favorire la conoscenza e l’utilizzo del treno per i viaggi d’istruzione, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.

Le città d’arte e i luoghi culturali si confermano le destinazioni preferite da docenti e studenti. Città come Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Napoli e Palermo sono state le mete più scelte nell’anno scolastico in corso. Tra le destinazioni più raggiunte si aggiungono anche il Veneto (Venezia, Verona, Padova), la Campania (Napoli, Caserta e Pompei), l’Emilia-Romagna (Ravenna, Modena, Rimini, Parma) e la Toscana (Lucca e Prato).