TRENO

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torneranno attivi i treni storici che collegano Genova con le migliori manifestazioni dell’entroterra ligure. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Regione Liguria, RFI e Trenitalia, con l’obiettivo di agevolare il flusso dei visitatori verso il Mastodonte dei Giovi e la sagra della castagna.

Orari e fermate dei treni storici

La partenza del primo treno è fissata per le 9:38 di sabato 3 ottobre da Brignole, in occasione del Mastodonte dei Giovi. L’arrivo a Ronco Scrivia è previsto alle 10:50. Per il rientro, il convoglio muoverà da Ronco Scrivia alle 18.39 per giungere a Genova Brignole alle 19:36.

Invece Domenica 4 ottobre, il convoglio sarà attivo sulla linea Genova Brignole-Ovada per la Sagra della castagna. La partenza da Brignole avverrà alle 10:11, con arrivo a Rossiglione alle 11:20 e sosta prolungata fino alle 15:30, prima di proseguire verso Ovada dove giungerà alle 15:42. Il rientro da Ovada partirà alle 16:55, farà tappa a Rossiglione dalle 17:05 alle 17:20 e terminerà la corsa a Brignole alle 18:32.

I collegamenti mirano a ridurre l’impatto dei veicoli privati durante eventi a forte richiamo di pubblico. Come sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, la presenza di mezzi d’epoca di valore arricchisce l’offerta e trasforma lo spostamento in un’attrazione turistica capace di attirare appassionati anche da fuori regione.

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