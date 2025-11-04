TRENO

Il 3 novembre, la piattaforma Omio (specializzata nella prenotazione di autobus, treni, voli e traghetti) dopo aver analizzato decine di migliaia di recensioni online su bar, ristoranti e chioschi presenti nelle principali stazioni ferroviarie italiane, ha pubblicato il “Gastro-Check”.

Che cos’è il Gastro-check

Il gastro-check è una classifica delle principali stazioni italiane in base all’esperienza gastronomica che offrono. Omia ha stilato la classifica seguendo diversi canoni (come prezzo, varietà e qualità), basandosi su migliaia di recensioni dei passeggeri.

Per il ranking sono stati considerati esclusivamente i locali situati all’interno dell’area della stazione, che avessero raggiunto un numero minimo di recensioni,

Dunque il gastro-check vuole essere una mappa che aiuta i passeggeri nello scoprire quali stazioni ferroviarie si distinguono per la migliore offerta gastronomica.

La classifica delle stazioni

Al primo posto troviamo a pari merito la Stazione Termini di Roma e la Stazione Centrale di Napoli con un voto di 10/10.

La stazione di Roma Termini si distingue per la varietà dei prodotti, difatti nell’infrastrutture si trovano ben 38 punti ristoro che offrono scelte varie e diversificate.

La stazione di Napoli Centrale invece presenta meno punti ristoro, 14, ma una maggior cura del prodotto e della scelta del prodotto.

Subito dopo nel gastro-check si posizionano Roma Tiburtina, Milano Porta Garibaldi e Genova Piazza Principe, con un punteggio di 9 su 10, nonostante un’offerta gastronomica più ridotta.

Successivamente con una valutazione di 8/10 ci sono: Milano Centrale, Verona Porta Nuova, Torino Porta Nuova e Bari Centrale.

Infine al quinto, sesto e settimo posto sono posizionate rispettivamente: Bologna Centrale (7/10), Firenze Santa Maria Novella (6/10) e Venezia Santa Lucia (5/10).

Queste ultime stazioni sono accomunate da tre punti critici ricorrenti: troppe catene, qualità altalenante tra le opzioni disponibili e un rapporto qualità-prezzo che raramente convince.

Attenzione però, nel gastro-check, un punteggio più basso non vuol dire obbligatoriamente un’esperienza totalmente negativa, bensì indica soltanto che la media delle recensioni è più bassa.

