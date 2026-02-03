TRENO

Il Gruppo FS italiane lancia il suo piano straordinario di mobilità in vista dei Giochi Olimpici invernali 2026

Quali e come sono state potenziate le stazione in vista dei Giochi Olimpici

Dieci stazioni tra Lombardia, Trentino e Veneto sono state ristrutturate . Di fatti le previsioni annunciano l’arrivo di circa 100.000 passeggeri che Trenitalia e Busitalia gestiranno.

Queste stazioni diventeranno vere e proprie hub di interscambio con assistenza ai viaggiatori e coordinamento tra treni e autobus.

I lavori di ANAS per la sicurezza

Parallelamente ANAS ha realizzato interventi per migliorare la sicurezza sulla SS 51 di Alemagna. L’investimento per migliorare le strade in vista dei Giochi Olimpici è costato circa 360 milioni di euro.

Come evidenziato da Giuseppe Inchingolo (foto in apertura), chief corporate affairs, communication & sustainability officer del Gruppo FS Italiane, tutte le opere non servono solo all’evento, ma contribuiscono alla costruzione di un sistema di trasporti moderno e sostenibile.

Leggi anche Olimpiadi Cortina 2026: ecco i collegamenti di Trenord Milano