TRENO

Proseguono senza sosta i lavori per il potenziamento dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, una delle infrastrutture strategiche più importanti del Sud Italia e parte del Corridoio europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo. L’opera, dal valore complessivo di circa 13 miliardi di euro e finanziata anche attraverso i fondi del PNRR, mira a migliorare i collegamenti tra Palermo, Catania e Messina, riducendo i tempi di percorrenza e aumentando la capacità della rete ferroviaria siciliana. Tra gli ultimi risultati raggiunti spicca il completamento dello scavo della prima canna della galleria Scaletta e l’imminente avvio dei lavori nella galleria Letojanni.

Palermo-Catania-Messina: avanzano gli scavi delle gallerie

Il raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo ha compiuto un ulteriore passo in avanti. La Tunnel Boring Machine (TBM) “Letteria” ha concluso lo scavo della prima delle due canne della galleria Scaletta, lunga oltre 2,7 chilometri, nei pressi di Giampilieri. Parallelamente, la TBM “Alessia”, dopo aver completato la prima canna della galleria Forza d’Agrò, è stata trasferita e riassemblata per avviare lo scavo della galleria Letojanni, che si estenderà per circa 3,8 chilometri.

Anche le altre talpe meccaniche sono operative lungo il tracciato che collegherà in modo più efficiente Palermo, Catania e Messina. La TBM “Lucia” è impegnata nello scavo della galleria Taormina lato Catania, mentre la TBM “Igea” sta lavorando nella galleria Sciglio. Complessivamente saranno cinque le macchine impiegate per completare il raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo.

Benefici per la mobilità e sviluppo della rete ferroviaria

Il progetto prevede la realizzazione di 42 chilometri di nuova linea a doppio binario, di cui circa 37 in galleria, e rappresenta uno degli interventi più complessi dell’intero itinerario ferroviario tra Palermo, Catania e Messina. L’investimento, pari a circa 2,3 miliardi di euro, consentirà di incrementare la capacità della linea, migliorare la regolarità del servizio e favorire una maggiore integrazione del trasporto ferroviario siciliano.

Gli interventi permetteranno inoltre di ridurre di circa 30 minuti i tempi di viaggio tra Messina e Catania, favorendo sia il traffico passeggeri sia quello merci. Il progetto è suddiviso in due lotti principali: il tratto Fiumefreddo-Taormina, con nuove stazioni, fermate e gallerie, e il tratto Taormina-Giampilieri, che comprende ulteriori opere in sotterranea, viadotti e nuove fermate. Una volta completata, l’infrastruttura contribuirà a rendere più efficienti i collegamenti con Palermo e a sostenere lo sviluppo economico e sociale dell’intera Sicilia.

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