FS Logistix, società del Gruppo FS specializzata in trasporto merci e logistica integrata, oggi 30 dicembre 2025 è diventata la prima società ad aver ottenuto la certificazione ISO 14067 per la Carbon Footprint di servizio su tutta la filiera logistica.

La sostenibilità di FS Logistix

Questo importante raggiungimento testimonia l’impegno di FS logistix per quanto riguarda la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei propri clienti. Il tutto grazie ad una visione integrata dell’impatto emissivo di tutti i servizi offerti dalla società e dalle sue Società controllate. Il loro approccio è unico in Europa per ampiezza e rigore metodologico, che consente di stimare le emissioni di CO₂ equivalente per tonnellata-chilometro su ogni singola tratta e modalità di trasporto, dal trasporto ferroviario a quello via mare, passando per il trasporto su gomma, la manovra e la movimentazione delle merci nei terminal.

L’AD di FS Logistix ha dichiarato: “Essere i primi in Europa a certificare la carbon footprint su tutta la filiera logistica non è solo un riconoscimento tecnico, ma un segnale forte della nostra visione strategica. Vogliamo offrire ai nostri clienti strumenti oggettivi, affidabili e certificati per valutare le emissioni in modo preciso e responsabile. Questo ci permette di supportare la transizione verso una logistica a basse emissioni, promuovendo scelte sostenibili e creando valore condiviso lungo l’intera supply chain”.

Cosa rappresenta questo titolo

La certificazione, ottenuta dall’ente SGS ICS Italia, rappresenta uno strumento innovativo e affidabile per la misurazione continua delle emissioni, pienamente integrabile nelle decisioni operative e strategiche dei clienti, in particolare di quelli soggetti a obblighi di rendicontazione ESG. I risultati confermano il trasporto ferroviario come la modalità a minore impatto emissivo, in linea con le principali evidenze scientifiche. L’analisi, condotta in collaborazione con Renovit e in conformità agli standard internazionali ISO 14067, PCR 2023:06 “Transport services” e ISO 14083, ha riguardato l’intera catena del valore dei trasporti. Dalle manovre dei treni, dal trasporto su gomma e via mare fino alla movimentazione delle merci negli hub logistici.

Questo primato riconferma la società di FS come un partner affidabile e innovativo nella transizione verso una logistica a basse emissioni. Oltre che ad attore proattivo nella decarbonizzazione dei trasporti, con un impegno costante per la trasparenza ed il miglioramento continuo delle performance ambientali.

