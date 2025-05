TRENO

E’ nata FS Logistix, la nuova piattaforma digitale integrata per il trasporto merci end to end. La piattaforma è il primo passo del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS per la logistica.

Si tratta di un’interfaccia unica per soluzioni di trasporto integrate e personalizzate. FS Logistix si presenta come una piattaforma di interconnessione tra tutti gli operatori internazionali, segnando l’inizio di un ambizioso percorso di trasformazione e rilancio del trasporto merci, con una visione chiara: costruire un sistema logistico europeo sempre più integrato, sostenibile e orientato al cliente.

La presentazione della piattaforma è avvenuta ieri a Roma, alla presenza di Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix, Antonio Brunacci, Direttore Strategie e TID di FS Logistix, e Leopoldo Destro, Delegato di Confindustria a Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura.

FS Logistix, primo tassello del Piano Strategico 2025-2029

Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix ha introdotto la nuova piattaforma, spiegando: “La Piattaforma digitale integrata rappresenta un tassello indispensabile del Piano Strategico 2025–2029 della logistica del Gruppo FS, che prevede 2,16 miliardi di euro di investimenti per digitalizzazione e sviluppo asset“.

“Ci proponiamo come una piattaforma di interconnessione verso tutti gli operatori della logistica, attivando nuove partnership per arrivare a coprire tutta la catena del valore e intercettando le migliori competenze italiane ed europee. Uno sviluppo accompagnato da una nuova identità con un profilo sempre più europeo: con FS Logistix manteniamo le nostre radici salde nel trasporto ferroviario merci, rendendolo moderno ed efficiente, evolvendoci verso il modello Freight Forwarder”- ha concluso De Filippis.

Una gestione integrata della catena logistica

Progettata come interfaccia unica per i clienti italiani e internazionali, la piattaforma digitale consente la gestione integrata dell’intera catena logistica, combinando ferro-gomma-mare, con soluzioni personalizzate, tracciabilità end-to-end e sostenibilità. Una infrastruttura digitale innovativa in cui sono integrate le otto società che compongono il comparto logistico del Gruppo FS, a servizio di 7 filiere industriali con 21 servizi di trasporto e logistica.

Soluzioni personalizzate

Il Widget è il cuore pulsante del nuovo sito: tramite il completamento dei campi, infatti, permette di inviare a FS Logistix le proprie richieste di trasporto, accompagnando l’utente dal primo contatto alla soluzione finale, abilitando la one click experience. Con una presenza in 22 Paesi, sette società operative e oltre 50 milioni di tonnellate di merci trasportate ogni anno, FS Logistix raccoglie l’eredità di Mercitalia Logistics con l’obiettivo di diventare un Freight Forwarder europeo, ovvero un operatore in grado di gestire l’intera catena del valore della logistica a livello continentale.

Investimenti, sostenibilità e innovazione

La roadmap strategica del Gruppo FS prevede investimenti mirati per il rinnovo della flotta (110 locomotive elettriche, 25 locomotive da manovra, 2.000 carri di nuova generazione, una nave green per il traghettamento sullo Stretto di Messina), lo sviluppo dei terminal e la digitalizzazione dei processi. Tutto questo con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici del Gruppo FS.

Un gap modale da colmare

Leopoldo Destro, Delegato del Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo, ha dichiarato: “Un fattore critico è il gap modale: in Italia l’84% delle merci viaggia su gomma, rispetto a una media europea del 75%. Questa situazione richiede un deciso shift modale orientato allo sviluppo dell’intermodalità che utilizzi in modo strategico il potenziale di ciascuna modalità. A questo si aggiungono le barriere interne al mercato unico europeo, che di fatto si traducono in autodazi. In questo quadro, un nodo strategico di natura geopolitica è quello dei valichi alpini. Per questo Confindustria ha proposto di rendere la loro gestione una priorità politica dell’Ue, chiedendo la nomina di un Rappresentante Speciale Europeo per i valichi alpini”.

La promozione di un dialogo costante tra industria e logistica

“ Il nuovo Piano Strategico 2025–2029 punta a far evolvere il gruppo da operatore ferroviario a player europeo della logistica end-to-end. Confindustria guarda con grande interesse a questo percorso, perché si inserisce nel disegno di sistema che stiamo promuovendo: un dialogo costante e strutturato tra industria e logistica. La collaborazione è già attiva e intendiamo rafforzarla su più fronti. Questa visione comune valorizza l’Italia non solo come piattaforma logistica, ma come snodo strategico nel cuore del Mediterraneo e dell’Europa. Confindustria è pronta a fare la sua parte, a fianco delle imprese e delle istituzioni, per un sistema logistico all’altezza del Made in Italy e delle sue ambizioni globali”- ha concluso Leopoldo Destro.

