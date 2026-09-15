TRENO

Oggi FS Logistix ha acquistato otto locomotive bimodali EUROLIGHT Dual di Stadler con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la flessibilità e la sostenibilità dei servizi sulla rete nazionale. Continua così la strategia di FS Logistix per il rinnovo dei propri asset.

I dettagli delle locomotive bimodali Eurolight Duel

La EUROLIGHT Dual rispondono specificatamente alle caratteristiche della rete ferroviaria italiana. Difatti combina la trazione elettrica a 3 kV in corrente continua con un motore diesel Stage V; inoltre consente di operare senza interruzioni sia sulle linee elettrificate sia su quelle non elettrificate. Le locomotive Eurolight Dual offrono prestazioni elevate, peso contenuto e un ridotto carico assiale di appena 20 tonnellate, sono adatte a circolare sulle linee principali e secondarie dell’intero territorio italiano. La locomotiva Bo’Bo’ sviluppa una potenza massima di 3 MW in modalità elettrica e uno sforzo di trazione allo spunto di 330 kN. Integra inoltre i sistemi di sicurezza ETCS B3R2, SCMT e SSC, garantendo la piena compatibilità con la rete nazionale.

Inoltre la configurazione bimodale contribuisce a rendere il trasporto più sostenibile.

Le dichiarazioni sull’accordo

Diverse importanti personalità della logistica ferroviaria si sono esposti pubblicamente sull’accordo.

Iñigo Parra, Executive Vice President della Divisione Spagna di Stadler, ha dichiarato:”

“Siamo lieti che FS Logistix e Mercitalia Shunting & Terminal abbiano scelto la EUROLIGHT Dual per le proprie attività. La locomotiva è stata progettata per rispondere alle specifiche esigenze del mercato italiano, riunendo in un’unica piattaforma flessibilità, efficienza e sostenibilità. Questo nuovo ordine dimostra il valore che la tecnologia bimodale può offrire agli operatori di trasporto che intendono massimizzare le prestazioni operative, riducendo al tempo stesso la propria impronta ambientale”.

Dall’altra parte Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix, ha affermato:” Rinnovare la nostra flotta significa investire nel futuro del trasporto ferroviario e rafforzarne il ruolo all’interno di un sistema logistico più competitivo e sostenibile. L’acquisizione di otto locomotive EUROLIGHT Dual rientra in un programma complessivo di investimenti del valore di circa un miliardo di euro e ci consentirà di ampliare la disponibilità di mezzi moderni, efficienti e flessibili sulla rete italiana. Attraverso questi investimenti puntiamo a ridurre l’impronta ambientale delle attività logistiche e a rendere il trasporto ferroviario e intermodale alternative sempre più competitive rispetto alla strada”.

Infine Livio Ravera, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Shunting & Terminal, ha aggiunto:”La tecnologia bimodale permetterà di utilizzare la stessa locomotiva sulle linee elettrificate e nei tratti privi di catenaria, evitando cambi di mezzo e semplificando le attività operative. Potremo così migliorare la continuità, l’efficienza e l’affidabilità dei servizi, riducendone al tempo stesso l’impatto ambientale”.

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