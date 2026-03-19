TRENO

FS Logistix, tramite la controllata tedesca TX Logistik AG, ha attivato insieme alla finlandese Nurminen Logistics un nuovo collegamento ferroviario merci di circa 2.500 km tra Italia e Svezia.

Nurminen Logistics, il nuovo collegamento tra Italia e Svezia

Il servizio, con frequenza settimanale e operato in entrambe le direzioni, collega Castelguelfo (Parma) a Frövi, nella regione svedese di Örebro, attraversando cinque Paesi europei. Questa iniziativa rientra nel piano di sviluppo del Gruppo FS per potenziare il trasporto ferroviario lungo l’asse nord-sud del continente.

Il collegamento è strutturato come un treno completo dedicato a Nurminen Logistics e nasce dalla collaborazione tra Mercitalia Rail e TX Logistik, entrambe società del gruppo FS Logistix. Il convoglio, lungo oltre 500 metri, trasporta soprattutto container con alimenti, bevande, piastrelle, cellulosa, legname, carta, acciaio e altre tipologie di merci.

Con i suoi 2.500 km, la tratta tra Castelguelfo e Frövi rappresenta il corridoio continuo più esteso dell’intera rete europea di TX Logistik.

Le dichiarazioni sul nuovo progetto

Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix, ha dichiarato:” Le competenze dei nostri team, operativi nei cinque paesi attraversati incontrano la cooperazione transfrontaliera. Con questa nuova rete, oltre a rafforzare le relazioni commerciali tra Italia e Svezia, lanciamo anche un forte segnale di connettività internazionale. Il treno mostra quali risultati si possono ottenere quando i punti di forza di un gruppo aziendale lavorano insieme: con il trasporto ferroviario, rendiamo l’Europa più vicina“.

Mentre Olli Pohjanvirta, CEO di Nurminen Logistics, ha detto:” Un tempo di transito di circa due-tre giorni tra l’Italia e la Svezia offre un’alternativa rapida e a basse emissioni rispetto al trasporto su strada. Combinando un treno dedicato con la flessibilità di gestire le spedizioni a carico parziale, possiamo garantire un trasporto affidabile, efficiente e a basse emissioni a una clientela ancora più ampia, compreso il settore della vendita al dettaglio. Si tratta di un chiaro esempio di come la cooperazione europea possa offrire una logistica più intelligente e sostenibile”

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