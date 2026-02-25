Il nuovo Terminal intermodale di Milano Smistamento entra nel vivo: TerAlp, società di FS Logistix (Gruppo FS) e partecipata da Hupac, ha completato il montaggio delle prime tre gru elettriche a portale.

Un investimento da oltre 120 milioni

Questi miglioramenti rappresentano un passaggio chiave nella realizzazione di uno dei progetti più rilevanti per l’intermodalità ferroviaria del Nord Italia. Infatti questi investimenti potenzieranno significativamente la capacità di scambio ferro-gomma.

Le gru elettriche a portale, movimentabili su rotaia, saranno centrali nelle operazioni di carico e scarico dei container, assicurando elevati standard di efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale. L’installazione rientra nel contratto da circa 31 milioni di euro, firmato nell’agosto 2024 con la società austriaca Kuenz, che prevede produzione, montaggio e messa in servizio di sei gru complessive.

Parallelamente proseguono le attività di realizzazione dei sottoservizi e degli impianti tecnologici funzionali al Modulo 1, così come avanzano le opere di armamento ferroviario che definiranno progressivamente l’assetto operativo del terminal.

Le dichiarazioni dei membri di FS

Sul progetto sono intervenute diverse figure delle società FS tra cui Antonio Donnarumma, AD di FS. Quest’ultimo ha dichiarato: “Con il nuovo terminal intermodale di Milano Smistamento rafforziamo l’impegno del Gruppo FS nelle grandi direttrici logistiche europee e acceleriamo una scelta strategica, spostare sempre più merci dalla gomma alla rotaia. Un investimento industriale che unisce competitività e sostenibilità, potenziando l’asse con la Svizzera e il Nord Europa. Contribuendo in modo concreto alla decarbonizzazione dei trasporti. Non realizziamo solo un’infrastruttura, ma un nodo chiave di una rete logistica a basse emissioni, integrata con il territorio e capace di generare valore economico, ambientale e sociale”.

Anche Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix è intervenuta, dicendo: “L’installazione delle prime tre gru elettriche a portale segna un avanzamento fondamentale nella realizzazione del nuovo terminal intermodale di Milano Smistamento e conferma la solidità del percorso che stiamo portando avanti i terminal rappresentano il cuore dell’intermodalità, trasformando capacità ferroviaria in valore reale per le imprese e per il sistema logistico. Milano Smistamento è un investimento strategico per l’integrazione dei trasporti e per sostenere la crescita dei flussi internazionali. Si inserisce in una visione europea che stiamo concretizzando attraverso interventi mirati lungo i principali corridoi logistici del continente. Ne è un esempio l’acquisizione del terminal Mainhub di Anversa, che ci consente di presidiare un hub strategico e di ampliare capacità e connessioni a livello internazionale”.

I dettagli del nuovo terminal intermodale di Milano Smistamento

Il nuovo terminal di Milano opererà in un’area di circa 240.000 km quadrati e potrà usufruire di tecnologie di ultima generazione. Inoltre il terminal gestirà fino a 44 treni al giorno, con una capacità potenziale di circa 395.000 UTI all’anno. Il progetto infine si inserisce nel più ampio piano di investimenti di FS Logistix. Orientato alla realizzazione di terminal intermodali tecnologicamente avanzati, in grado di rispondere in modo efficiente, competitivo e a ridotto impatto ambientale alla crescente domanda di trasporto merci internazionale.

