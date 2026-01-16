TRENO

HSL Belgium, società belga controllata da TX Logistix, ha vinto la gara d’appalto per la gestione delle operazioni di primo e ultimo miglio per la Zona 6A (Marshalldok) dell’area portuale di Anversa.

FS Logistix, attraverso HSL Belgium, gestirà le operazioni di manovra ferroviaria all’interno del porto di Anversa.

Il compito di HSL Belgium

HSL Belgium, anche grazie all’utilizzo delle sue locomotive ibride di nuova generazione, svolgerà un ruolo fondamentale nella logistica e manovra ferroviaria in modo green. Questa vittoria si aggiunge alla recente acquisizione da parte di FS Logistix del 30% delle quote per la gestione del terminal Mainhub di Anversa in partnership con Lineas e delle linee commerciali tra Belgio e Italia. Questa mossa di FS Logistix mira a migliorare l’efficienza e la connettività dei servizi di trasporto merci su rotaia con il Belgio sulle principali rotte europee.

Queste le parole di Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix :“Proseguiamo il nostro percorso di internazionalizzazione per diventare leader europeo della logistica integrata .L’aggiudicazione della gara, attraverso la nostra società TX Logistik, conferma l’implementazione delle attività per rafforzare la presenza in Europa, offrendo soluzioni end-to-end e presidiando i principali corridoi merci della rete TEN-T. Una strategia che ha già permesso di acquisire quote per la gestione di un Terminal all’interno del Porto di Anversa e di avviare nuovi collegamenti Belgio-Italia”

Le operazioni vengono svolte con l’impiego di mezzi ibridi, a supporto del percorso di transizione di HSL Belgium verso un settore ferroviario privo di combustibili fossili. La prima locomotiva ibrida DE18, chiamata “The Lion”, opera già lungo i collegamenti tra Anversa Nord e Anversa Petrol.

L’attenzione alla sostenibilità continua con l’entrata in servizio di una seconda locomotiva ibrida DE18 di nuova generazione, destinata a rimpiazzare progressivamente le precedenti unità alimentate esclusivamente a diesel.

