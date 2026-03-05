TRENO

FS Logistix e Sito hanno siglato due Memorandum per la crescita dell’hub Torino Orbassano

Nel corso dell’evento Open Hub, FS Logistix e Sito hanno proposto il Terminal di Torino Orbassano come hub per sviluppare i servizi logistici integrati, in collaborazione con le imprese locali. La firma dei due Memorandum rientra nella proiezione al 2033 per cui l’area di Torino Orbassano disporrà di 12 binari operativi, oltre 275.000 mq di piazzali, circa 10.000 mq di magazzini con binari interni e più di 50 addetti diretti

FS Logistix e Sito firmato due Memorandum

Fs Logistix e Sito hanno firmato oggi due Memorandum of Understanding (MoU) per rafforzare la collaborazione sull’Interporto di Torino e sviluppare servizi logistici integrati. Gli accordi sono stati annunciati presso il Terminal di Torino Orbassano durante l’evento Open Hub, promosso da Fs Logistix e Sito, con grandi imprese e istituzioni del territorio.

Il primo memorandum tra Fs Logistix, Interporto di Torino e Sito Logistica prevede lo sviluppo di traffici e servizi intermodali e convenzionali presso lo scalo ferroviario di Torino Orbassano, con soluzioni Terminal‑Terminal ed End‑to‑End e iniziative commerciali per clienti industriali e operatori della supply chain.

Il secondo accordo, tra Terminali Italia (Fs Logistix) e Sito Logistica, mira a trasformare l’area di Orbassano in un hub competitivo a livello nazionale ed europeo, prevedendo un contratto di rete per la gestione congiunta dei terminal.

La prospettiva di Torino Orbassano per il 2033

“Torino Orbassano si conferma gateway logistico strategico a supporto del tessuto industriale del territorio. Un hub dove ferrovia, strada e Logistica integrata convergono, con accesso diretto ai corridoi nazionali ed europei della rete Ten‑T” spiega Sabrina De Filippis, ad di Fs Logistix. Enzo Pompilio D’Alicandro, vicepresidente Sito e ad Sito Logistica, ricorda la proiezione al 2033: l’area di Torino Orbassano disporrà di 12 binari operativi, oltre 275.000 mq di piazzali, circa 10.000 mq di magazzini con binari interni e più di 50 addetti diretti. “Questi accordi sono un passaggio di rilievo per Piemonte e Nord‑Ovest. Investire sull’intermodalità riduce traffico su gomma, abbassa le emissioni e aumenta la competitività delle imprese locali”, aggiunge Enrico Bussalino, assessore regionale alle Infrastrutture Strategiche e Logistica. L’area interportuale copre 3.000.000 mq, con 80 operatori e oltre 3.000 lavoratori. FS Logistix presidia il Nord‑Ovest con più di 13 milioni di tonnellate trasportate e oltre 22.000 treni commerciali, pari a oltre il 40% del traffico ferroviario regionale.

