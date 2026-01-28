TRENO

FS Logistix, società del Gruppo FS Italiane attiva nel trasporto merci ferroviario europeo, potenzia i servizi intermodali tra Duisburg e Milano gestiti dalla controllata TX Logistik.

Rafforzamento del corridoio intermodale tra Germania e Italia

A partire dall’inizio del 2026, i collegamenti salgono a dieci round trip settimanali, con due partenze giornaliere per ciascuna direzione, rispetto ai sei precedenti. Il corridoio inter modale collega la regione della Ruhr alla Lombardia e movimenta merci e beni di consumo di ogni tipo. Ogni treno può trasportare fino a 1.600 tonnellate su 34 unità di carico. Non esistono limiti al trasferimento dalla strada alla ferrovia. Possono essere caricati semirimorchi, container da 30 e 45 piedi e container cisterna da 20 e 25 piedi. Il sistema NIK sviluppato da TX Logistik consente di caricare in circa due minuti anche i semirimorchi non movimentabili, rendendo il corridoio inter modale più rapido ed efficiente.

Nuovi terminal e maggiore capacità lungo il corridoio inter modale

A Milano, le operazioni di trasbordo non saranno più effettuate a Segrate ma nel Terminal di Milano Smistamento. La nuova sede garantisce maggiori capacità di smistamento, processi più fluidi e più spazio operativo. Questo assetto permette tempi di lavorazione ridotti e una flessibilità superiore per i clienti intermodali. A Duisburg resta centrale lo Ziel Terminal di Hohenbudberg, situato nell’area portuale e partecipato da TX Logistik. L’hub dispone di sette binari di trasbordo da 720 metri, due binari di smistamento e due gru a ponte per il passaggio tra strada e ferrovia. L’aumento delle frequenze risponde a una domanda crescente di traffico merci tra Germania e Italia. L’obiettivo è offrire maggiore affidabilità e sicurezza di pianificazione lungo il corridoio inter modale, a beneficio di spedizionieri e trasportatori europei.

