TRENO

Oggi 15 aprile è partito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello smart train.

Cos’è uno smart train

Lo smart train è un treno fornito di tecnologia che consente il monitoraggio in tempo reale di parametri fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del convoglio, in particolare testando il controllo continuo dell’impianto frenante, il monitoraggio della stabilità del carico, la verifica automatica della composizione del treno e il rilevamento tempestivo di eventuali deragliamenti.

Il convoglio è gestito da Mercitalia Intermodal in collaborazione con Mercitalia Rail. La prima sperimentazione attraverserà la tratta commerciale Milano– Catania Bicocca, segnando un traguardo fondamentale nel percorso di innovazione tecnologica della logistica.

Le parole di Sabrina De Filippis

Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix, ha dichiarato “La partenza di questo primo treno demo dimostra la nostra volontà di guidare il cambiamento nel settore. La digitalizzazione dei processi e l’innovazione tecnologica non sono per noi semplici aggiornamenti operativi, ma i veri e propri driver del nostro piano strategico. Stiamo trasformando il modo in cui gestiamo la logistica ferroviaria per offrire un servizio sempre più efficiente, sicuro e capace di rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione.”

Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di FS Logistix mirata ad accelerare la transizione verso un ecosistema ferroviario merci profondamente integrato, sostenibile e tecnologicamente avanzato.