I collegamenti di FS Logistix tra Anversa e Milano sono ufficialmente partiti, grazie al primo treno merci arrivato a Segrate, segnando così l’avvio ufficiale delle nuove tratte ferroviarie tra Belgio e Italia. Ne avevamo parlato qui.

Il servizio rappresenta il primo risultato concreto dell’accordo siglato il 2 settembre con Lineas, il più grande operatore privato di trasporto merci ferroviario in Europa. L’intesa prevede non solo la gestione congiunta del terminal ferroviario Antwerp Mainhub, uno snodo strategico nel cuore dell’Europa, ma anche lo sviluppo di nuove linee commerciali tra i due Paesi.

Cinque viaggi a settimana per un trasporto più sostenibile

Il nuovo collegamento prevede cinque viaggi di andata e ritorno ogni settimana tra Anversa e Milano, operati da Mercitalia Intermodal con trazione Lineas. I convogli trasporteranno unità intermodali di varia tipologia, rendendo possibile un’ampia gamma di trasporti: container, casse mobili e semirimorchi.

Ma non è solo una questione di efficienza: l’impatto ambientale positivo è uno degli elementi chiave del progetto. Secondo le stime, ogni anno questi collegamenti contribuiranno a rimuovere oltre 13.000 camion dalle strade europee, con una conseguente riduzione di oltre 46.000 tonnellate di CO₂, rispetto al trasporto su gomma.

Verso una rete logistica integrata in Europa

Il servizio non si limita alla sola tratta Anversa-Milano. È già prevista la possibilità di integrare collegamenti nazionali, come quello verso il terminal di Pomezia, ampliando così la rete logistica interna e garantendo una maggiore capillarità nella distribuzione delle merci sul territorio italiano.

La partnership tra FS Logistix e Lineas si configura come strategica, non solo per le due aziende ma per l’intero settore della logistica europea. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza e la connettività del trasporto ferroviario merci tra Nord e Sud Europa, con uno sguardo già rivolto a future estensioni verso Francia, Germania ed Europa dell’Est.

Un tassello del Piano Strategico 2025-2029

Il progetto rientra nel più ampio Piano Strategico 2025-2029 di FS Logistix, che punta a consolidare la presenza dell’azienda sui mercati internazionali, sviluppando soluzioni logistiche sempre più efficienti e sostenibili.

Con questo primo treno arrivato a Milano, si apre una nuova fase per la logistica ferroviaria tra Italia e Belgio. Una fase che guarda con decisione alla transizione ecologica e alla modernizzazione delle reti di trasporto europee.

