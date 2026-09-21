TRENO

Prima dell’apertura della manifestazione InnoTrans 2026, Giuseppe Strisciuglio, AD di Gruppo FS, nel corso di tre meeting ha affrontato temi come lo sviluppo internazionale del trasporto ferroviario, la competitività del settore e il trasporto merci.

Cos’è InnoTrans e che ruolo ha avuto Gruppo FS

InnoTrans è una delle più importanti manifestazioni di logistica ferroviaria mondiale, si tiene a Berlino e partecipano operatori, aziende, istituzioni e stakeholder del settore provenienti da tutto il mondo. Gli appuntamenti hanno visto Strisciuglio prendere parte all’UIC European Management Committee (EMC) e al CER Management Committee (MC), oltre a un incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, Chairman di East Japan Railway Company (JR East) e Presidente mondiale della UIC per il biennio 2026-2027.

Le partecipazioni Di Giuseppe Strisciuglio

L’European Management Committee della UIC ha permesso un momento di confronto ai massimi livelli sulle principali sfide e opportunità per il trasporto ferroviario europeo. Il discorso si è concentrato principalmente su innovazione, interoperabilità e della competitività del settore. Successivamente, Strisciuglio ha preso parte al Management Committee della CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies – l’associazione che rappresenta gli interessi delle imprese ferroviarie e dei gestori infrastrutturali europei. Tanti i temi sul tavolo, tra cui il trasporto ferroviario delle merci. Per concludere InnoTrans 2026, l’incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, Chairman di JR East e Presidente mondiale della UIC. Il Dialogo ha permesso di approfondire i principali temi di interesse comune per lo sviluppo del trasporto ferroviario, rafforzando il dialogo tra il sistema ferroviario europeo e quello giapponese e la collaborazione all’interno della UIC.

L’impegno europeo e internazionale del Gruppo FS si sviluppa infatti in parallelo alla crescita delle attività ferroviarie oltre i confini italiani. Difatti FS offre una presenza consolidata nel mercato dell’Alta Velocità in Francia, attraverso Trenitalia France, e in Spagna, attraverso iryo, e con il progetto di estensione dei collegamenti Frecciarossa verso Germania e Austria, in collaborazione con Deutsche Bahn e ÖBB.

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