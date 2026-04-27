TRENO

La realtà di FS Engineering si afferma come punto di riferimento nel panorama tecnico globale. In un’epoca in cui le infrastrutture richiedono sempre maggiore integrazione tra digitale e sostenibilità, FS Engineering leader ingegneria rappresenta un modello capace di coniugare competenze avanzate, innovazione tecnologica e visione strategica.

Un hub tecnologico per infrastrutture complesse

La società si distingue per la capacità di affrontare progetti infrastrutturali articolati, grazie a un approccio multidisciplinare che integra ingegneria tradizionale e tecnologie digitali. L’utilizzo di piattaforme BIM evolute (4D, 5D, 6D, 7D e 8D) permette una gestione completa delle opere, accompagnandole dalla fase progettuale fino alla manutenzione lungo tutto il ciclo di vita. Questo approccio rende FS Engineering leader ingegneria un protagonista nella trasformazione del settore.

Al centro delle attività vi è l’integrazione tra Big Data, IoT e criteri ESG, elementi fondamentali per sviluppare infrastrutture sostenibili e sicure. L’impiego di tecnologie come i Digital Twin consente il monitoraggio continuo delle opere, anche di grande valore storico, come dimostrato dall’esperienza nella sorveglianza della Basilica di San Pietro. Questo orientamento rafforza ulteriormente il ruolo di FS Engineering leader ingegneria nel panorama internazionale.

Riconoscimenti internazionali e crescita globale di FS Engineering

Il valore della società è confermato dai numerosi premi ottenuti nel 2025, tra cui importanti riconoscimenti per l’innovazione digitale e la sostenibilità. La presenza in diversi continenti e la partecipazione a progetti strategici, come la metropolitana di Mumbai, testimoniano una crescita costante e una reputazione consolidata a livello globale.

Con il recente rebranding, FS Engineering ha raccolto l’eredità di Italferr, valorizzando un patrimonio di competenze unico nel campo della digitalizzazione dei cantieri e delle grandi opere, incluse quelle legate al PNRR. Questa trasformazione rafforza la sua identità come tech-company delle infrastrutture, proiettata verso il futuro della mobilità sostenibile.

Grazie a decenni di esperienza, una rete internazionale e migliaia di professionisti altamente qualificati, la società si posiziona come centro di eccellenza per l’ingegneria del Gruppo FS. L’approccio integrato e digitale consente di progettare infrastrutture moderne, resilienti e rispettose dell’ambiente, contribuendo concretamente allo sviluppo della mobilità globale.

Leggi Logistica FS, ecco la nuova nave green di Bluferries