L’AD Donnarumma: “FS Energy è nata per sicurezza energetica e sostenibilità”

Prende ufficialmente il via FS Energy, la nuova società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nata con l’ambizioso obiettivo di diventare il motore della transizione energetica non solo per il Gruppo stesso, ma per l’intero sistema Paese. Una sfida che punta a rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed efficiente sotto il profilo ambientale ed economico.

Con questa operazione, il Gruppo FS – primo consumatore nazionale di energia elettrica con circa il 2% della domanda complessiva – intende accelerare il processo di decarbonizzazione, puntando su produzione da fonti rinnovabili. Il piano prevede l’installazione di 1,1 gigawatt di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% del fabbisogno del Gruppo, con un ulteriore salto a 2 GW entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi.

Alla guida di FS Energy

A guidare FS Energy sono Massimiliano Garri, in qualità di Presidente, e Antonino Giunta, Amministratore Delegato. La società si occuperà inoltre di una gestione evoluta dell’energia residua esposta al mercato, adottando strumenti avanzati per il risk management legato alle commodity energetiche.

«La nascita di FS Energy rappresenta un passo strategico e concreto per contribuire alla decarbonizzazione del Paese e favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile- afferma l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma- La nuova società rappresenta una delle chiavi di sviluppo del Piano strategico 2025-2029. Si tratta di un’operazione di rilevanza strategica che unisce il settore energetico e ferroviario permettendo di contribuire concretamente nell’economia dell’intero sistema Paese, con un risparmio in termini di costi e un’ottimizzazione in termini di efficientamento delle risorse. Il Gruppo FS, leader della mobilità, intende guidare da protagonista la transizione energetica».

Il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS

Il tema energetico rappresenta uno degli assi portanti del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS (ne abbiamo parlato qui) che mette sul piatto 100 miliardi di euro di investimenti per rivoluzionare il sistema dei trasporti italiani. Un piano ambizioso che punta a costruire una mobilità sempre più integrata, sostenibile e proiettata verso il futuro, in linea con gli standard europei e le sfide della transizione ecologica.

Diagnosi energetiche ed efficientamento energetico delle infrastrutture

Con interventi mirati a ottimizzare e ridurre i consumi energetici di tutto il Gruppo, FS Energy eseguirà le diagnosi energetiche e si occuperà della pianificazione ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico su stazioni e infrastrutture. Introdurrà, inoltre, tecnologie avanzate per ridurre i consumi, abbattere le emissioni di CO₂ e potenziare la sostenibilità complessiva del sistema ferroviario.

Fonti rinnovabili e impianti per FS Energy

Le principali leve per la realizzazione del nuovo piano di sviluppo di produzione da fonti rinnovabili sono le seguenti:

realizzazione di impianti in proprio

acquisizione di impianti fotovoltaici di terzi

stipula di Power Purchase Agreement (PPA)

realizzazione degli impianti in co-development

La creazione di FS Energy segna un passo decisivo e strategico per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Con l’obiettivo ambizioso di produrre energia da fonti rinnovabili per il proprio fabbisogno, il Gruppo FS dimostra che il futuro della mobilità sostenibile passa anche dall’autonomia energetica, collegando in modo virtuoso il settore dei trasporti all’innovazione green.

