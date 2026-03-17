TRENO

Il Frecciarossa 1000 si prepara a espandere i propri orizzonti oltre i confini italiani, puntando a diventare protagonista anche sulle principali tratte europee. In questi giorni sono iniziate le prove tecniche sulle reti ferroviarie di Austria e Germania, un passaggio fondamentale per ottenere le certificazioni necessarie e avviare, dal 2027, nuovi collegamenti internazionali ad alta velocità.

Collegamenti verso Monaco e nuove tratte

I test lungo l’asse del Brennero servono a verificare la piena compatibilità del treno con i diversi sistemi di alimentazione e segnalamento presenti nei tre Paesi. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Ferrovie dello Stato, Deutsche Bahn e ÖBB e prevede quattro corse giornaliere tra Italia e Germania: il viaggio tra Milano e Monaco durerà circa sei ore e mezza (con fermata a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck) , mentre da Roma si arriverà a Monaco in circa otto ore e mezza( con fermata a Firenze, Bologna, Rovereto, Trento, Bolazano e Innsbruck)

Sviluppi futuri e nuove destinazioni

Nel medio periodo, l’iniziativa punta a un’ulteriore espansione. Dal dicembre 2028, grazie anche all’apertura del Tunnel di Base del Brennero, i collegamenti potrebbero estendersi fino a Napoli e Berlino, riducendo i tempi di percorrenza e rafforzando i collegamenti tra il Mediterraneo e l’Europa centrale. Inoltre, la rete ferroviaria tedesca permetterà di raggiungere più facilmente altre importanti destinazioni europee, contribuendo a rendere l’alta velocità italiana sempre più centrale nel panorama dei trasporti internazionali.

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