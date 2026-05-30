TRENO

Sono in vendita i biglietti del nuovo Frecciarossa Lecce-Napoli, il servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che introduce per la prima volta un collegamento diretto tra la Puglia e la Campania, consentendo di viaggiare dal Salento a Napoli senza effettuare cambi.

Frecciarossa Lecce-Napoli, quando la prima corsa

La prima corsa partirà da Lecce il 1° luglio alle 18.10, mentre da Napoli Centrale il debutto è previsto il 2 luglio alle 6.45.

Il Frecciarossa Lecce-Napoli fermerà nelle stazioni di Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, offrendo nuove opportunità di mobilità e rendendo più agevoli gli spostamenti tra le due regioni.

Grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello,il collegamento permetterà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore. Il nuovo servizio rappresenta un primo passo verso il potenziamento dei collegamenti ferroviari del Sud Italia, in attesa del completamento della linea AV/AC Napoli-Bari, che consentirà una ulteriore riduzione dei tempi di percorrenza.

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