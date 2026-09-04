TRENO

Velocità, tecnologia, innovazione e passione sono gli elementi che accomunano Frecciarossa e Luna Rossa, un filo rosso che unisce mondi apparentemente lontani grazie all’intuizione della dirigenza FS che si è proposta come sponsor ufficiale del team italiano che gareggerà alla 38ma edizione dell’America’s Cup in programma a Napoli da maggio a luglio 2027.

La partnership è stata ufficializzata il 3 settembre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, alla presenza dell’AD di Luna Rossa, Max Sirena, del Vicedirettore Generale Corporate di FS, Giuseppe Inchingolo, e del Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, Mario Alovisi.

Il Rosso è il colore dell’Italia, dal rosso Ferrari a Luna Rossa a Frecciarossa, tutte eccellenze che rendono riconoscibile l’Italia nel mondo. In occasione della prima volta della Coppa America in Italia, sullo sfondo unico del Golfo di Napoli, la sponsorizzazione ufficiale di Frecciarossa di Luna Rossa unisce idealmente il Paese, con l’auspicio dichiarato dallo stesso Vicedirettore Incingolo di accompagnare i tifosi di tutta Italia ad assistere alle spettacolari regate, dalle prove ufficiali fino alle competizioni finali a luglio 2027, naturalmente facendo il tifo per il team italiano in gara.

“Frecciarossa di Trenitalia sta vivendo una fase di profonda evoluzione, definita dal nuovo logo e dal progressivo ingresso in circolazione dei treni ad Alta Velocità di nuova generazione”, ha spiegato Mario Alovisi, Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia.

A rendere ancor più memorabile l’ufficialità della partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa il Fly-by di Luna Rossa nello specchio d’acqua del Golfo di Napoli su cui si affaccia la terrazza del Museo Storico Ferroviario, accompagnati dalle note del coro di Santa Cecilia.

Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa: “Siamo felici di avere Frecciarossa al nostro fianco nella sfida alla 38esima America’s Cup…Si tratta di un nome simbolo dell’eccellenza italiana, con cui condividiamo gli stessi valori fondati su competenza, prestazioni, stile e tecnologia. In un team sportivo l’attenzione al dettaglio, la precisione assoluta e la competenza si traducono nella capacità di competere ai massimi livelli. Per Frecciarossa gli stessi principi si esprimono in una mobilità veloce, affidabile, puntuale…”. Soprattutto, Max Sirena non nasconde la voglia di vincere non solo di partecipare, consapovole che la sfida con le altre concorrenti non sarà facile (Video).

Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate di FS: “La collaborazione con Luna Rossa va oltre la sponsorizzazione sportiva. Accompagnare il team velico verso uno storico appuntamento come l’America’s Cup ci permette di rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e di valorizzare l’eccellenza italiana in un contesto globale”. Inchingolo ha poi anticipato che ci saranno delle promozioni speciali per chi si recherà a Napoli per assistere alle regate, senza rilasciare altri dettagli. Nel corso della conferenza stampa, ha ringraziato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Ringraziamo il Sindaco Manfredi, siamo felici di riempire i treni dei tanti visitatori che scelgono Napoli…”.

Nella foto in copertina, da sinistra il Vicedirettore Generale Corporate di FS, Giuseppe Inchingolo, Max Sirena AD Luna Rossa, Mario Alovisi, Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia.