TRENO

A Firenze sono iniziati i lavori per la sostituzione del Ponte al Pino, un intervento che fino al 10 luglio comporta la sospensione della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella.

Firenze, assistenza ai viaggiatori e collegamenti alternativi

Nonostante qualche rallentamento e tempi di viaggio più lunghi, il piano predisposto con navette e autobus sostitutivi sta consentendo ai passeggeri di proseguire il viaggio con disagi complessivamente contenuti. Le maggiori difficoltà si registrano alla stazione di Campo di Marte, dove pendolari e viaggiatori dei treni regionali vengono indirizzati verso autobus diretti alla tramvia, mentre i passeggeri dell’Alta Velocità e di Italo utilizzano navette dedicate per raggiungere Santa Maria Novella.

Il personale delle Ferrovie, affiancato dalla Protezione Civile e dalla Polizia Municipale, è presente nelle stazioni per fornire informazioni e accompagnare i viaggiatori, soprattutto turisti e stranieri. Qualche passeggero ha lamentato problemi nell’individuare i punti di raccolta, ma nel complesso la situazione è rimasta sotto controllo e i collegamenti sono risultati regolari.

I lavori a Firenze e le modifiche alla circolazione

L’intervento riguarda la sostituzione del Ponte al Pino, un’opera strategica per la mobilità cittadina. La prima fase dei lavori terminerà alle 4 del 10 luglio, mentre una seconda interruzione è prevista dal 26 al 30 luglio. Durante questo periodo l’offerta ferroviaria nel nodo di Firenze sarà ridotta di circa il 50%. I treni a lunga percorrenza continueranno comunque a circolare su percorsi alternativi, con aumenti dei tempi di viaggio fino a due ore e mezza. Per alcuni collegamenti è previsto il trasferimento in autobus tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, con un allungamento medio del viaggio di circa un’ora e mezza.

Secondo Rete Ferroviaria Italiana, i lavori rappresentano un investimento importante per migliorare sicurezza ed efficienza della rete ferroviaria, nell’ambito del più ampio programma di ammodernamento delle infrastrutture nazionali.

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