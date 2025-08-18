TRENO

Riaperta questa mattina l’intera linea dell’Alta Velocità Bologna-Milano: la circolazione è tornata alla normalità dopo una settimana di lavori e disagi. Gli interventi, svolti dal 11 al 17 agosto, hanno comportato la sospensione del servizio per operazioni di rinnovo e potenziamento dell’infrastruttura. Ne abbiamo parlato qui.

I lavori sulla tratta AV Bologna-Milano

Nello specifico, sono stati tre i cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) – a Parma, Campegine e Rubiera – operativi contemporaneamente per la sostituzione dei deviatoi in quella tratta. Al lavoro 160 tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici coadiuvati da numerosi mezzi d’opera fra cui quattro gru telescopiche. Fondamentali per consentire il passaggio dei treni da un binario all’altro e per collegare la rete AV alla rete convenzionale, i deviatoi – piu’ comunemente chiamati scambi – sono lunghi 140 metri e pesano 200 tonnellate.

Gli interventi durante la settimana di Ferragosto

Per movimentare i deviatoi, si è reso necessario suddividerli in cinque parti. Le operazioni di sostituzione, concentrate nella settimana di Ferragosto, sono state precedute da attività propedeutiche avviate a inizio estate senza ripercussioni sulla circolazione dei treni. Questi lavori, necessari a garantire alti standard di affidabilità dell’infrastruttura, rientrano nei piani di manutenzione della linea e si aggiungono alla manutenzione quotidiana effettuata principalmente la notte, quando non sono previsti treni in viaggio.

Velocità ridotta fino al 25 agosto

Durante l’attività dei cantieri, i treni AV hanno bypassato il tratto oggetto dei lavori utilizzando i binari della linea convenzionale. Da oggi e fino al 25 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate ad una velocità inizialmente ridotta, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a circa 15 minuti. La velocità verrà poi gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 26 agosto. Sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie i treni sono stati caricati con le modifiche di percorrenza previste.

Infrastrutture fondamentali e sinergie di gruppo

L’Amministratore Delegato e Direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, ha così commentato la ripresa della circolazione sull’intera linea AV Bologna-Milano: “Durante la settimana di Ferragosto abbiamo completato un’importante operazione di rinnovo infrastrutturale sulla linea AV Bologna-Milano. Un intervento complesso, portato avanti con la consapevolezza che, per il Gruppo FS, garantire il servizio è sempre la prima responsabilità. Grazie a una pianificazione precisa, i treni hanno continuato a circolare, utilizzando la linea convenzionale durante tutta la durata dei lavori”.

Donnarumma ha poi concluso: “Tre cantieri attivi in contemporanea, 160 tecnici all’opera, numerosi mezzi specializzati – tra cui quattro gru telescopiche – hanno lavorato in sinergia tra Rfi, le imprese appaltatrici e tutta la filiera operativa del Gruppo. Ogni intervento è una tappa concreta del percorso che abbiamo tracciato. E giorno dopo giorno, stiamo costruendo la rete che il Paese si aspetta. E che merita”.

Continua a leggere: Trenitalia, in corso l’omologazione del Frecciarossa 1000