TRENO

A Roma, il 15 ottobre, ha preso il via la ventesima edizione della ” Festa del cinema di Roma”. Come di consueto la festa inizia con la proiezione del film d’apertura , che quest’anno è stato ” La vita va così “ opera di Riccardo Milani. Il festival durerà dal 15 ottobre fino al 26 ottobre, saranno giorni pieni di proiezioni e dibattiti, arricchiti dalla presenza di diversi ospiti internazionali.

Gruppo FS sponsor della Festa del cinema di Roma

Lo sponsor ufficiale del festival, come ormai da tradizione, sarà il Gruppo FS, il quale sposa appieno il progetto, anche tramite la realizzazione e la proiezione di un film documentario: ” Andata e Ritorno “, film di Roberto Campagna ed Elena de Rosa realizzato da Gruppo Creativo Multimedia.

“Andata e ritorno” è un film i cui protagonisti sono il treno ed i suoi passeggeri: pendolari, lavoratori e giovani in cerca di futuro.

I personaggi hanno storia e vite differenti ma tutti presentano un legame comune, il trasporto ferroviario. Proietteranno la prima assoluta del film il 22 ottobre alle ore 17:30 a Teatro Studio Gianni Borgna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

“Pensiero binario”: il simbolo della collaborazione tra gruppo FS ed il festival

Oltre alle proiezioni, per celebrare la collaborazione tra il Gruppo FS e la festa del cinema di Roma, è presente anche un’installazione: “Pensiero binario” .

Quest’opera è dedicata a uno degli elementi fondamentali dell’infrastruttura ferroviaria: il binario. L’obiettivo è rappresentare l’unione tra tradizione e innovazione, il quale rappresenta anche l’obiettivo del Gruppo FS nel costruire il presente ed il futuro della mobilità del Paese. Progettata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini è, fino al 26 ottobre, all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e già nel suo primo giorno è stata oggetto di visita da parecchi visitatori e personaggi del mondo del cinema.

